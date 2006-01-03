П.І.Б.: Залога Мар’яна Михайлівна
Особисті дані:
Адрес: м.Львів
E-mail:[email protected] ; [email protected]
Дата народження:06/10/1985
Сімейний стан:одружена
Стаж роботи
20.11.2006-01.03.2008: ТзОВ «Сільпо-55», оператор ПК. Ввід(прихідних) та видача (повернення) накладних , перевірка товару на проходження через касу.
1.03.2008 ТзОВ «Сільпо-55», заступник заввідділу прилавочної торгівлі.
На даний момент у декретній відпустці.
Освіта
1.09.2003– 2006: Інститут підприємства та перспективних технологій ,факультет: комп’ютерні науки , спеціальність : еколого-економічний моніторинг.
Навики работи з комп’ютером
Офісні програми (Word, Excel, частково Access),Photoshop.
Додаткова інформація:
Можу швидко навчитись працювати у будь-якій комп’ютерній програмі.
Шукаю роботу на дому. Наприклад наборщик - коректувальник тексту.