П.І.Б.: Залога Мар’яна Михайлівна

Особисті дані:

Адрес: м.Львів

E-mail:[email protected] ; [email protected]

Дата народження:06/10/1985

Сімейний стан:одружена

Стаж роботи

20.11.2006-01.03.2008: ТзОВ «Сільпо-55», оператор ПК. Ввід(прихідних) та видача (повернення) накладних , перевірка товару на проходження через касу.

1.03.2008 ТзОВ «Сільпо-55», заступник заввідділу прилавочної торгівлі.

На даний момент у декретній відпустці.

Освіта

1.09.2003– 2006: Інститут підприємства та перспективних технологій ,факультет: комп’ютерні науки , спеціальність : еколого-економічний моніторинг.

Навики работи з комп’ютером

Офісні програми (Word, Excel, частково Access),Photoshop.

Додаткова інформація:

Можу швидко навчитись працювати у будь-якій комп’ютерній програмі.

Шукаю роботу на дому. Наприклад наборщик - коректувальник тексту.