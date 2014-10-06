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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Только сплошные приятные впечатления от сотрудничества с Ириной. Во-первых, отличные статьи - интересные, грамотные, в соответствии со всеми нашими требованиями оформленные. Во-вторых, четкое соблюдение сроков. В-третьих, Ирина - приятный в общении человек, и она всегда на связи, не заставляет заказчика волноваться. Словом, рекомендую Ирину как ответственного, талантливого, любящего свою работу исполнителя.
Ответный отзыв
Приятно работать с таким заказчиком, рекомендую! Оксана дает четкие понятные инструкции, всегда готова ответить на любые вопросы, прислушивается к мнению и вообще очень приятный в общении человек. Оплата своевременная. Я полностью довольна нашим сотрудничеством.