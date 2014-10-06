Marus_ka

Ирина Marus_ka

 
41 годУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
KsuBor
Оксана 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Авторы на женский сайт (ВСЕ о беременности)
Только сплошные приятные впечатления от сотрудничества с Ириной. Во-первых, отличные статьи - интересные, грамотные, в соответствии со всеми нашими требованиями оформленные. Во-вторых, четкое соблюдение сроков. В-третьих, Ирина - приятный в общении человек, и она всегда на связи, не заставляет заказчика волноваться. Словом, рекомендую Ирину как ответственного, талантливого, любящего свою работу исполнителя.
Приятно работать с таким заказчиком, рекомендую! Оксана дает четкие понятные инструкции, всегда готова ответить на любые вопросы, прислушивается к мнению и вообще очень приятный в общении человек. Оплата своевременная. Я полностью довольна нашим сотрудничеством.
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