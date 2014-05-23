Marusia123

Марина Тиунова Marusia123

 
33 годаУкраина/Севастополь
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Профессиональные навыки:

- Быстрый поиск в Интернете нужной информации

- Умение «вкусно» подать статью, новость

- Умение работать с большим объемом разнообразной информации

- Разбираюсь в Google Analytics, анализирую

- Усидчивость и лояльность к монотонной работе

- Раскрутка форума, групп в социальных сетях

- Адаптировать существующий контент (статьи, новости, посты) под различные форматы (блог, Twitter, Facebook, ВКонтакте).

- Писать тексты в формате каждой из социальных сетей.

- Писать тексты в блоговом формате.