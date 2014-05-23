Marusia123

Марина Тиунова Marusia123Marusia123
33 годаУкраина/Севастополь
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Профессиональные навыки:
- Быстрый поиск в Интернете нужной информации
- Умение «вкусно» подать статью, новость
- Умение работать с большим объемом разнообразной информации
- Разбираюсь в Google Analytics, анализирую
- Усидчивость и лояльность к монотонной работе
- Раскрутка форума, групп в социальных сетях
- Адаптировать существующий контент (статьи, новости, посты) под различные форматы (блог, Twitter, Facebook, ВКонтакте).
- Писать тексты в формате каждой из социальных сетей.
- Писать тексты в блоговом формате.