Marussia63reg

Фрилансер

Знание ОС Windows XP, Vista, Windows 7, Linux. Уверенный пользователь MS OfГice (Excel, Word, Outlook, Access) Текстовые и графические редакторы (Work WordPad, PowerPoint, Access, Paint, Excel, Photoshop). Владение HTML(Владение школьным сайтом на Joomla!- 1 год). Навыки системного администратора: Microsoft office, Acrobat Adobe Reader. Настройка и установка программы Крипто ПPO, настройка ЭЦП. Настройка компьютера для работы с основными торговыми площадками. Работа на электронных площадках со стороны заказчика (4 года,7 мес.) Работа в рамках 44-ФЗ на всех стадиях:* планирование*

подготовка технической и аукционной документации* публикация извещения о

закупке* обработка запросов разъяснений* участие в аукционной комиссии*

контроль исполнения контрактов* ведение отчетности на zakupki.gov.ru* создание

локальных нормативно-правовых документов (Положение о контрактной службе,

Регламент осуществления закупочных процедур)