Поздравления в стихах, реклама
Пишу поздравления в стихах к любым праздникам и событиям, рекламу в стихах. Имеется свой сайт поздравлений.
Много положительных отзывов от клиентов.
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Много лет сотрудничаю с компанией по написанию студенческих работ по специализации "финансы".30 лет работы в финансовом органе.Заслуженный экономист России.В моем архиве 642 написанные мной работы.
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Портфолио
- Диплом Роль налогов949 просмотров
- Формирование и исполнение бюджета в современных ус334 просмотра
- Елене Викторовне (50-летие)373 просмотра
- Кириллу и Юлии акростих366 просмотров
Отзывы заказчиков
$55
10 баллов
13 лет назад
Очень рада вновь и вновь сотрудничать с Мариной - стихотворения чудесные!
$130
10 баллов
13 лет назад
Очень нравятся стихотворения, которые пишет Марина! Спасибо за работу!
$72
10 баллов
13 лет назад
Начало сотрудничества с Мариной положено! Стихотворения она пишет отличные - с заданием конкретным справляется как надо и даже лучше!
Стихи, Песни и Проза
3 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $15
от 2 дней
нет рейтинга