Marvas

Марина Снегирева Marvas

 
59 летРоссия/Псков
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Поздравления в стихах, реклама

Пишу поздравления в стихах к любым праздникам и событиям, рекламу в стихах. Имеется свой сайт поздравлений.

Много положительных отзывов от клиентов.

адрес

[email protected]

Много лет сотрудничаю с компанией по написанию студенческих работ по специализации "финансы".30 лет работы в финансовом органе.Заслуженный экономист России.В моем архиве 642 написанные мной работы.

Отзывы заказчиков
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$55
10 баллов
13 лет назад
Поздравления с юбилеем свадьбы
Очень рада вновь и вновь сотрудничать с Мариной - стихотворения чудесные!
все условия предоставления работы в проекте выполнены
Ответный отзыв
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$130
10 баллов
13 лет назад
Написать поздравления с юбилеем
Очень нравятся стихотворения, которые пишет Марина! Спасибо за работу!
все условия предоставления работы в проекте выполнены
Ответный отзыв
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$72
10 баллов
13 лет назад
Написать поздравления в стихах к праздникам осени
Начало сотрудничества с Мариной положено! Стихотворения она пишет отличные - с заданием конкретным справляется как надо и даже лучше!
все условия предоставления работы в проекте выполнены
Ответный отзыв
Стихи, Песни и Проза
3 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $15
от 2 дней
нет рейтинга