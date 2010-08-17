Поздравления в стихах, реклама

Пишу поздравления в стихах к любым праздникам и событиям, рекламу в стихах. Имеется свой сайт поздравлений.

Много положительных отзывов от клиентов.

адрес

[email protected]

Много лет сотрудничаю с компанией по написанию студенческих работ по специализации "финансы".30 лет работы в финансовом органе.Заслуженный экономист России.В моем архиве 642 написанные мной работы.