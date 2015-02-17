Marvelous17

Marvelous Freelancer

Я - Александр Самусевич, мне 19 лет.

С компьютером на "ты". Владею многими навыками, начиная от простого редактирования изображений в графических редакторах, заканчивая созданием сайтов\интернет-магазинов\каталогов. Работаю с такими СMS: Opencart, DLE, WP + др.

На данный момент серьёзно занимаюсь веб-дизайном\веб-разработкой, созданием логотипов и визуальным оформлением сайтов. С некоторыми работами в этой сфере можете ознакомиться в моем портфолио.

Помимо этого работаю в музыкальной студии, пишу свои собственные композиции. Умею записывать, обрабатывать музыку, делаю это на протяжении 5 лет.

Касаемо музыки, с моими композициями ознакомиться здесь:www.soundcloud.com/alexvandeep

www.beatport.com/artist/alex-van-deep/258931

www.daydreamer-95.bandcamp.com/album/life (Мой альбом от проекта Daydreamer 95)

На этом сайте начал работу совершенно недавно, о чем свидетельствует мой рейтинг. До этого работал исключительно с заказчиками из своего города. Однако, хочу предоставлять свои услуги большему кругу заказчиков.

Владею английским языком без проблем.

Кого интересуют предоставляемые мною услуги, вот мои контактные данные:

e-mail: alex.van.deep[at]hotmail.com

skype: alex.van.deep

www.vk.com/alexvandeep

Жду Ваших предложений!