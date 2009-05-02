Образование
Ярославский государственный педагогический университет им. Ушинского. Факультет: иностранных языков.
Специальность: Лингвист. Переводчик.
Обучение с 2005 по 2009 г.
Опыт работы
Опыт перевода текстов юридической тематики 2 года
Профессиональный опыт:
Владение языками:
- английский язык – свободно;
- французский – средний уровень;
Владение тематикой:
Прекрасно ориентируюсь в юриспруденции, в том числе
• в договорном праве
• в международном публичном праве
• в международном частом праве
• в сравнительном правоведении
• в частности в унификации и коллизии правовых норм
Владение ПК:
- Windows XP/2000/98/ME, Lingvo 12, Mulitran Online/Offline, MS Office
- SDL Trados (Translator’s Workbench, MultiTerm, WinAlign)
- Десятипальцевый слепой метод печати
Примеры работ: предоставлю различные образцы переводов с/на английский язык (вышлю на указанный Вами адрес электронной почты)
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