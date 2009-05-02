Удаленный переводчик юридических текстов

Образование

Ярославский государственный педагогический университет им. Ушинского. Факультет: иностранных языков.

Специальность: Лингвист. Переводчик.

Обучение с 2005 по 2009 г.

Опыт работы

Опыт перевода текстов юридической тематики 2 года

Профессиональный опыт:

Владение языками:

- английский язык – свободно;

- французский – средний уровень;

Владение тематикой:

Прекрасно ориентируюсь в юриспруденции, в том числе

• в договорном праве

• в международном публичном праве

• в международном частом праве

• в сравнительном правоведении

• в частности в унификации и коллизии правовых норм

Владение ПК:

- Windows XP/2000/98/ME, Lingvo 12, Mulitran Online/Offline, MS Office

- SDL Trados (Translator’s Workbench, MultiTerm, WinAlign)

- Десятипальцевый слепой метод печати

Примеры работ: предоставлю различные образцы переводов с/на английский язык (вышлю на указанный Вами адрес электронной почты)