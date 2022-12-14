Привет! Меня зовут Мария. Я UX/UI дизайнер.
Мои работы на ?? behance.net/Yo_My_Design
Специализируюсь на проектах в сфере медицины, образования, корпоративных сайтах и личных имидживых сайтах.
Работал в агентстве и на фрилансе. Моё guilty pleasure - создание авторских иллюстраций )
Процесс работы
1) Кик оф (установочная встреча): детальное обсуждение вашего проекта, предпочтения, пожелания, постановка целей и задач. Заполнение брифа
2) Анализ конкурентов, составление портрета целевой аудитории? Разработка информационной архитектуры сайта и составление мудборда
3) Создание низкодетализированного протатипа (без графической начинки)
4)На базе выбранного лоу-фида создаю дизайн-концепцию
5) Смотрим, обсуждаем, утверждаем
6) Делаю адаптивы, ui-kit, пишу документацию для разработчиков
Количество правок 1 на круг, остальное обсуждается отделтьно
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Стоимость:
Главная (или лендинг) 30K
Внутренние 7К
Небольшие работы (ретуш, фотомантаж, отрисовка лого в векторе) 1К / час
Дополнительно (контерт, верстка на Tilda, обработка фото, фотомонтаж, авторские иллюстрации) обсуждаются отдельно.
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Контакты
e-mail: [email protected]
Telegram: t.me/KIDULD
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