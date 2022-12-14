Привет! Меня зовут Мария. Я UX/UI дизайнер.

Мои работы на ?? behance.net/Yo_My_Design

Специализируюсь на проектах в сфере медицины, образования, корпоративных сайтах и личных имидживых сайтах.

Работал в агентстве и на фрилансе. Моё guilty pleasure - создание авторских иллюстраций )

Процесс работы

1) Кик оф (установочная встреча): детальное обсуждение вашего проекта, предпочтения, пожелания, постановка целей и задач. Заполнение брифа

2) Анализ конкурентов, составление портрета целевой аудитории? Разработка информационной архитектуры сайта и составление мудборда

3) Создание низкодетализированного протатипа (без графической начинки)

4)На базе выбранного лоу-фида создаю дизайн-концепцию

5) Смотрим, обсуждаем, утверждаем

6) Делаю адаптивы, ui-kit, пишу документацию для разработчиков

Количество правок 1 на круг, остальное обсуждается отделтьно

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Стоимость:

Главная (или лендинг) 30K

Внутренние 7К

Небольшие работы (ретуш, фотомантаж, отрисовка лого в векторе) 1К / час

Дополнительно (контерт, верстка на Tilda, обработка фото, фотомонтаж, авторские иллюстрации) обсуждаются отдельно.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Контакты

e-mail: [email protected]

Telegram: t.me/KIDULD