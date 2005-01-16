Я специализируюсь на различных областях маркетинга и дизайна.

Мои навыки включают в себя:

- Создание уникальных и запоминающихся логотипов.

- Написание продающих текстов

- Разработка фирменных стилей

- Создание и управление группами в ВКонтакте

- Разработка контент-планов, которые помогут вам систематизировать создание контента для ваших социальных сетей

Мои сильные стороны – это творческий подход к каждому проекту, внимание к деталям и выполнение проектов в кратчайшие сроки