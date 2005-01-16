Я специализируюсь на различных областях маркетинга и дизайна.
Мои навыки включают в себя:
- Создание уникальных и запоминающихся логотипов.
- Написание продающих текстов
- Разработка фирменных стилей
- Создание и управление группами в ВКонтакте
- Разработка контент-планов, которые помогут вам систематизировать создание контента для ваших социальных сетей
Мои сильные стороны – это творческий подход к каждому проекту, внимание к деталям и выполнение проектов в кратчайшие сроки
Я против войны в Украине!
Копирайтинг
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$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга