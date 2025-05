Хочу набрать портфолио/I want to build a portfolio

Hello! I am Mary.

Beginner freelancer building portfolio.

I work and have experience in:

photo

classical drawing

drawing in apps ( Ai/Procreate/MediBang Paint )

I can speak English and Russian.

(but I can make mistakes in English, sorry ^^)

I will be glad to absolutely any order!

Привет! Я Мария.

Занимаюсь и имею опыт:

фотография

классическое рисование

рисование в приложениях ( Ai/Procreate/MediBang Paint )

Говорю на Английском и Русском языках.

(но в английском могу допускать ошибки, извините ^^)

Буду очень рада абсолютно любому заказу!

