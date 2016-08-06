MaryLevgroup

Агентство коммуникаций "Lev Group" - Мы делаем бизнес сильнее...

Digital

Мы создаем эффективные сайты, запускаем интернет-рекламу и анализируем существующую, рисуем графику , занимаемся классическим SEO и programmatic buying

Брендинг

Оказываем комплексные услуги по брендингу:

- выстраивание бренд-коммуникаций с целевой аудиторией, работа со средой бренда, разработка ядра и стратегии бренда, позиционирования.

- разработка визуальной составляющей – логотипа, фирменного стиля, презентационных материалов, полиграфии, брендирование сообществ и страниц в соцсетях.

- разработка бренд-бука, гайдлайна.

PR

Занимаемся разными направлениями PR:

разрабатываем медиапланы, медиакиты и др., проводим мониторинг СМИ, пишем PR-тексты (пресс-релизы, речи, контент для сайта и др.), разрабатываем PR-кампании, коммуникационные программы, организуем запоминающиеся активности - фестивали, форумы, семинары, пресс-мероприятия, пресс-конференции, бизнес-завтраки, PR-акций, выставки, работаем с корпоративным имиджем компаний.

Реклама

Работаем с креативом в рекламе и разрабатываем креативные концепции, рекламные носители и рекламные кампании.

Исследования

Проводим разные виды исследований: имиджевые исследования, медиаисследования, исследование эффективности мероприятий, рекламные исследования, интернет-исследования и аналитика, анализ целевой аудитории, исследование конкурентов, социологические исследования.

Коммуникационные проекты

Выполняем комплексные интегрированные проекты, направленные на решение актуальных задач бизнеса или конкретной проблемы. Проект «под ключ», включая работу по всем направлениям коммуникации бизнеса: от исследования бизнес-проблемы до ее решения. Антикризисные проекты. Имиджевые и брендинговые проекты. Интернет-проекты.

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