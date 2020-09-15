Мария Семашко MarySemashkoMarySemashko
Портфолио: http://www.behance.net/marysemashko
https://dribbble.com/MarySemashko
Студентка 3 курса факультета международных экономических отношений (БГЭУ). С отличием окончила курсы Адукар по специальности UX/UI designer. Имею успешные кейсы в работе с коммерческими проектами.
Готова успешно справляться со следующими задачами:- UI/UX разработка и анализ;
- графический дизайн;
- иллюстрации и иконки;
- создание логотипов и фирменного стиля;
- анализ целевой аудитории и определение целей клиента;
- работа с вайфреймами и кликабельными прототипами;
- storyboards, user flows, process flows, sitemaps, анализ и улучшение существующих интерфейсов;
- разработка адаптива;
- создание превью видеороликов для Youtube.
- владею теорией цвета
- имею аналитические способности, обращаю внимание на детали
- базовое знание HTML и CSS;
- базовые навыки в SEO;
- знание гайдлайнов iOS и Андроид.
На высоком уровне владею такими программами, как:
- Adobe Photoshop;
- Adobe Illustrator;
- Figma;
- Tilda;
- Adobe Premiere Pro;
- Adobe After Effects.