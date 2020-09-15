Web-designer

Портфолио: http://www.behance.net/marysemashko

https://dribbble.com/MarySemashko

Студентка 3 курса факультета международных экономических отношений (БГЭУ). С отличием окончила курсы Адукар по специальности UX/UI designer. Имею успешные кейсы в работе с коммерческими проектами.

Готова успешно справляться со следующими задачами:﻿

- UI/UX разработка и анализ;

- графический дизайн;

- иллюстрации и иконки;

- создание логотипов и фирменного стиля;

- анализ целевой аудитории и определение целей клиента;

- работа с вайфреймами и кликабельными прототипами;

- storyboards, user flows, process flows, sitemaps, анализ и улучшение существующих интерфейсов;

- разработка адаптива;

- создание превью видеороликов для Youtube.

- владею теорией цвета

- имею аналитические способности, обращаю внимание на детали

- базовое знание HTML и CSS;

- базовые навыки в SEO;

- знание гайдлайнов iOS и Андроид.

На высоком уровне владею такими программами, как:

- Adobe Photoshop;

- Adobe Illustrator;

- Figma;

- Tilda;

- Adobe Premiere Pro;

- Adobe After Effects.