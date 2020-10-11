MaryShorokhova

Фея Web-designer✨
Меня зовут Маша. Сделаю уникальный дизайн вашего сайта!
✅Выполняю:
— дизайн лендинга (дополнительно + вёрстка)— дизайн многостраничного сайта
— презентации
— чек-листы
— креативы для stories (inst)+ дополнительные работы (уточнять в лс)
Мои преимущества:
— всегда на связи, отвечаю быстро
— чувство стиля
— хорошая насмотренность
— открыта к новым идеям и предложениям!
Портфолио: https://www.behance.net/maryshorokhovaКонтакты:Inst: https://instagram.com/masyunyasha?igshid=wxqjclmrmb7e
Почта: [email protected]Буду рада ответить на все интересующие вопросы
Действие аккаунта приостановлено!