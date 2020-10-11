MaryShorokhova

Фея Web-designer✨

Меня зовут Маша. Сделаю уникальный дизайн вашего сайта!

✅Выполняю:

— дизайн лендинга (дополнительно + вёрстка)— дизайн многостраничного сайта

— презентации

— чек-листы

— креативы для stories (inst)+ дополнительные работы (уточнять в лс)

 Мои преимущества:

— всегда на связи, отвечаю быстро

— чувство стиля

— хорошая насмотренность

— открыта к новым идеям и предложениям!

Портфолио: https://www.behance.net/maryshorokhovaКонтакты:Inst: https://instagram.com/masyunyasha?igshid=wxqjclmrmb7e

Почта: [email protected]Буду рада ответить на все интересующие вопросы 