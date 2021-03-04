Разработка современного логотипа

Доброго времени суток! Меня зовут Марина.

Я занимаюсь разработкой логотипов. В основном, работаю в программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Имею высшее образование по специальностям "изобразительное искусство", "дизайн". К работе подхожу о всей ответственностью и внимательностью. Гарантирую скрупулезность в выполнении работы. С интересом возьмусь за Ваш проект!

Прошу обратить Ваше внимание: отрисовкой 3D логотипов и графических стилей (акварель, гравюра и т.д.) я не занимаюсь.

Как только сотрудничество будет установлено, мною будет выслан Вам бриф на создание логотипа. От качества заполненной Вами информации будет зависеть конечный результат.

Поскольку я явлюсь автором собственных работ, то оставляю за собой право на их демонстрацию в своем портфолио, а также возможность размещения на страницах специализированных каталогов по дизайну. Если по какой-либо причине заказчик против выставления работы, то это возможно только за дополнительную плату.

Все работы, которые представлены в моем портфолио, куплены и защищены Законом об авторском праве. Любое воспроизведение данных работ без согласования с автором работ является незаконным, и влечет за собой гражданско-правовую и административную ответственность.