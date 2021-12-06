Привет, Меня зовут Марьяна .

Делаю профессиональную верстку сайтов. Опыт работы больше 1 года. И да, я новенькая на этом сайте, все когда-то впервые регистрировались.

Почему стоит работать со мной :

- Быстрая и профессиональная работа.

- Готова приступить уже

- На связи в любом мессенджере: WhatsApp, Telegram, Skype, Instagram

- Соблюдаю сроки

- Не беру предоплату*

- Разумные цены.

- Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Знания:

- HTML и CSS (HTML5/CSS3)

- Чистый JavaScript

- Препроцессоры CSS (SCSS, SASS, LESS и т.д.)

- Адаптивная, валидная и кроссбраузерная верстка сайтов

- Умение верстать на Bootstrap

- Gulp

- Верстка Pixel Perfect

- Adobe Photoshop

- Figma

Со мной можно связаться:

Мессенджеры : +380-63-638-10-34 (Viber, Telegram, WhatsApp)

Skype : Mary02

Почта: [email protected]

Instagram: https://www.instagram.com/mar_mary_bab/?hl=ru

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009471465857