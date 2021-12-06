Привет, Меня зовут Марьяна .
Делаю профессиональную верстку сайтов. Опыт работы больше 1 года. И да, я новенькая на этом сайте, все когда-то впервые регистрировались.
Почему стоит работать со мной :
- Быстрая и профессиональная работа.
- Готова приступить уже
- На связи в любом мессенджере: WhatsApp, Telegram, Skype, Instagram
- Соблюдаю сроки
- Не беру предоплату*
- Разумные цены.
- Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Знания:
- HTML и CSS (HTML5/CSS3)
- Чистый JavaScript
- Препроцессоры CSS (SCSS, SASS, LESS и т.д.)
- Адаптивная, валидная и кроссбраузерная верстка сайтов
- Умение верстать на Bootstrap
- Gulp
- Верстка Pixel Perfect
- Adobe Photoshop
- Figma
Со мной можно связаться:
Мессенджеры : +380-63-638-10-34 (Viber, Telegram, WhatsApp)
Skype : Mary02
Почта: [email protected]
Instagram: https://www.instagram.com/mar_mary_bab/?hl=ru
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009471465857