полиграфия, обработка фото, дизайн-быстро и качественно!
Услуги:
1. ПОЛИГРАФИЯ (листовки, буклеты, каталоги, брошюры, флаеры, визитки).
2. ЛОГОТИПЫ.
3. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА ( таблички, вывески, билборды ).
4. СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
5. АФИШИ,ПЛАКАТЫ
6.ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ
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Портфолио
- Маркетинговая фирма101 просмотр
- Серия иллюстраций142 просмотра
- Фирменный стиль радиостанции "Orange"131 просмотр
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- Сова117 просмотров
- Абстракция105 просмотров
- Портрет103 просмотра
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- Реклама электронной книги Samsung215 просмотров
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