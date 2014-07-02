Mary_Du

Мария Mary_Du

 
33 годаБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
полиграфия, обработка фото, дизайн-быстро и качественно!

Услуги:

1. ПОЛИГРАФИЯ (листовки, буклеты, каталоги, брошюры, флаеры, визитки).

2. ЛОГОТИПЫ.

3. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА ( таблички, вывески, билборды ).

4. СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

5. АФИШИ,ПЛАКАТЫ

6.ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ

Портфолио
Показать больше работ