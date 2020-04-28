Mary_Zanina

ТЕКСТЫ ПЕРЕВОДЫ ДИЗАЙН
Здравствуйте!
Мои услуги:
- рерайтинг,
- транскрибирование,
- перевод с английского языка (публицистика, разговорный).
-разработка логотипов,
- написание постов в instagram,
- фотоколлажи в photoshop,
- планировка помещений в revit,
- сборка интерьера в 3ds-max.
Имею высшее техническое образование "инженер-эколог",
Дополнительное к высшему образование "переводчик в сфере профессиональной коммуникации".
Курсы:
Программирование С++
3D-дизайн
Администрирование соц.сетей
Ищу заработок на время отпуска по уходу за ребенком.
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