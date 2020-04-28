Mary_Zanina

ТЕКСТЫ ПЕРЕВОДЫ ДИЗАЙН

Здравствуйте!

Мои услуги:

- рерайтинг,

- транскрибирование,

- перевод с английского языка (публицистика, разговорный).

-разработка логотипов,

- написание постов в instagram,

- фотоколлажи в photoshop,

- планировка помещений в revit,

- сборка интерьера в 3ds-max.

Имею высшее техническое образование "инженер-эколог",

Дополнительное к высшему образование "переводчик в сфере профессиональной коммуникации".

Курсы:

Программирование С++

3D-дизайн

Администрирование соц.сетей

Ищу заработок на время отпуска по уходу за ребенком.