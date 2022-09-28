Mary_content

ВЕБ-ДИЗАЙНЕР | ТИЛЬДА
Меня зовут Мария, я веб-дизайнер. Создаю индивидуальные сайты на Тильде для девушек, которые развивают свои проекты. Работаю с предпринимателями, экспертами, фрилансерами.
Помогаю через сайт рассказать о вас и ваших услугах, отразить важные эмоции, презентовать ваш личный бренд. С помощью инструментов решить необходимые задачи: сбор заявок/ оплата услуг или товаров и другие.
В этой сфере уже второй год. За это время работала с направлениями:
- психология
- коучинг
- нутрициология
- маркетплейсы
- бьюти-индустрия
- кондитерское мастерство
Обожаю творчество и красоту. Ценю в человеке его внутреннюю силу, желание проявлять себя в мире ярко, красиво, стильно. С этими мыслями подхожу к созданию каждого сайта.
Буду рада обсудить ваш проект!
Я против войны в Украине!