Mary_content

ВЕБ-ДИЗАЙНЕР | ТИЛЬДА

Меня зовут Мария, я веб-дизайнер. Создаю индивидуальные сайты на Тильде для девушек, которые развивают свои проекты. Работаю с предпринимателями, экспертами, фрилансерами.

Помогаю через сайт рассказать о вас и ваших услугах, отразить важные эмоции, презентовать ваш личный бренд. С помощью инструментов решить необходимые задачи: сбор заявок/ оплата услуг или товаров и другие.

В этой сфере уже второй год. За это время работала с направлениями:

- психология

- коучинг

- нутрициология

- маркетплейсы

- бьюти-индустрия

- кондитерское мастерство

Обожаю творчество и красоту. Ценю в человеке его внутреннюю силу, желание проявлять себя в мире ярко, красиво, стильно. С этими мыслями подхожу к созданию каждого сайта.

Буду рада обсудить ваш проект!