Mary_other

Контекстная реклама.

Занимаюсь продвижением сайтов в рекламных и поисковых сетях GoogleAdwords, Яндекс Директ.

При работе с контекстной рекламой в мои обязанности входит:

· настройка рекламных кампаний в GoogleAdwords, Яндекс Директ;

· подбор ключевых слов;

· составление текстовых объявлений;

· мониторинг кампаний;

· сбор реестра для определения ключевых слов и минус-слов;

· постоянная работа по оптимизации показателей CPC, CTR, CPA;

· Формирование отчетов о проведенных рекламных кампаниях;

· А/В тестирование объявлений, ключевых слов;

· Работаю над увеличением конверсии

· Настраиваю ремаркетинг

· Создаю рекламные баннеры и медийныеобъявления в КМС (Google AdWords) РСЯ (Yandex Direct).

В работе использую такие программы:

–Key Collector

– AdWords Editor

–Direct Commander

–MS Excel.

А также такие системы как

–Яндекс Метрика

–Google Analytics.

Знание языков: украинский - эксперт, русский - эксперт, английский – средний

уровень.

Личные качества: само обучаемость, усидчивость, спокойствие, аналитическое мышление, умение самостоятельно принимать решения, трудолюбие, настойчивость, стремление к личному и

профессиональному росту, стремление к полному изучению контекстной рекламы.