Mary_other

Мария Mary_other

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Контекстная реклама.

Занимаюсь продвижением сайтов в рекламных и поисковых сетях GoogleAdwords, Яндекс Директ.

При работе с контекстной рекламой в мои обязанности входит:

·       настройка рекламных кампаний в GoogleAdwords, Яндекс Директ;

·       подбор ключевых слов;

·       составление текстовых объявлений;

·       мониторинг кампаний;

·       сбор реестра для определения ключевых слов и минус-слов;

·       постоянная работа по оптимизации показателей CPC, CTR, CPA;

·       Формирование отчетов о проведенных рекламных кампаниях;

·       А/В тестирование объявлений, ключевых слов;

·       Работаю над увеличением конверсии

·       Настраиваю ремаркетинг

·       Создаю рекламные баннеры и медийныеобъявления в КМС (Google AdWords) РСЯ (Yandex Direct).

В работе использую такие программы:

–Key Collector

– AdWords Editor

–Direct Commander

–MS Excel.

А также такие системы как 

–Яндекс Метрика

–Google Analytics.

Знание языков: украинский - эксперт, русский - эксперт, английский – средний

уровень.

 

Личные качества: само обучаемость, усидчивость, спокойствие, аналитическое мышление, умение самостоятельно принимать решения, трудолюбие, настойчивость, стремление к личному и

профессиональному росту, стремление к полному изучению контекстной рекламы.