Mary_other

Занимаюсь продвижением сайтов в рекламных и поисковых сетях GoogleAdwords, Яндекс Директ.
При работе с контекстной рекламой в мои обязанности входит:
· настройка рекламных кампаний в GoogleAdwords, Яндекс Директ;
· подбор ключевых слов;
· составление текстовых объявлений;
· мониторинг кампаний;
· сбор реестра для определения ключевых слов и минус-слов;
· постоянная работа по оптимизации показателей CPC, CTR, CPA;
· Формирование отчетов о проведенных рекламных кампаниях;
· А/В тестирование объявлений, ключевых слов;
· Работаю над увеличением конверсии
· Настраиваю ремаркетинг
· Создаю рекламные баннеры и медийныеобъявления в КМС (Google AdWords) РСЯ (Yandex Direct).
В работе использую такие программы:
–Key Collector
– AdWords Editor
–Direct Commander
–MS Excel.
А также такие системы как
–Яндекс Метрика
–Google Analytics.
Знание языков: украинский - эксперт, русский - эксперт, английский – средний
уровень.
Личные качества: само обучаемость, усидчивость, спокойствие, аналитическое мышление, умение самостоятельно принимать решения, трудолюбие, настойчивость, стремление к личному и
профессиональному росту, стремление к полному изучению контекстной рекламы.