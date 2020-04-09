О нас
Здравствуйте! Меня зовут Мария, я менеджер веб-разработчика Егора.
Опыт работы Егора 1,5 года.
Разработаем для вас:
-одностраничный сайт на готовом шаблоне / по макету
-продающий одностраничный сайт с дизайном
-корпоративный сайт на шаблоне / с дизайном
-интернет-магазин на шаблоне / с дизайном
Делаем максимально конверсионные сайты для вас.
Сайты пишутся с помощью HTML, CSS, JS и т.д.
Примеры работ:
https://mildastudio.com/vid/ - (дизайн + верстка)
http://stavpolis.ru/ - (дизайн и админка на WordPress)
https://advokatguljaev.ru/ - (дизайн + верстка)
Буду рада ответить на ваши вопросы!
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