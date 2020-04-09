О нас

﻿Здравствуйте! Меня зовут Мария, я менеджер веб-разработчика Егора.

Опыт работы Егора 1,5 года.

Разработаем для вас:

-одностраничный сайт на готовом шаблоне / по макету

-продающий одностраничный сайт с дизайном

-корпоративный сайт на шаблоне / с дизайном

-интернет-магазин на шаблоне / с дизайном

Делаем максимально конверсионные сайты для вас.

Сайты пишутся с помощью HTML, CSS, JS и т.д.

Примеры работ:

https://mildastudio.com/vid/ - (дизайн + верстка)

http://stavpolis.ru/ - (дизайн и админка на WordPress)

https://advokatguljaev.ru/ - (дизайн + верстка)

Буду рада ответить на ваши вопросы!