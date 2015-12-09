Ответственный и грамотный копирайтер. Рерайт. Любая тематика. Адекватные цены.

Приятно познакомиться, меня зовут Мария.

Коротко о себе: творческий и разносторонний человек с опытом работы в продажах, маркетинге и написании статей. Всегда ответственно и пунктуально подхожу к работе, тщательно изучаю тему. Моя главная цель сейчас – развитие в качестве копирайтера.

Основные проекты, в которых я участвовала:

Biglion. Сайт с купонами и скидками, интернет-магазин. Рерайт, копирайт + SEO. Описание услуг, акций, заполнение карточек товаров (цифровая и бытовая техника, мебель, товары для дома, для детей, путешествий и спорта, косметика для красоты и здоровья, украшения и аксессуары, обувь, одежда, товары для животных, еда).

Карандаш. Сайт крупнейшей типографии в РБ. Заполнение информационных разделов, карточек товаров для интернет-магазина, услуг и поводов. Более 400 страниц сайта с уникальным контентом (+SEO). Составление и оформление коммерческих предложений, акций, слоганов, текстов на рекламную продукцию (флаеры, каталоги, брошюры).

InterCanada. Проект об обучении и иммиграции в Канаду. Копирайт и рерайт + SEO.

Аниксмедиа. Компания по оптимизации и продвижению сайтов. Написание текстов по ТЗ (1500-3000 символов). Описание разделов, SEO-статьи для проектов различной тематики: строительство, медиа порталы, медицинские сайты, женские и новостные блоги, мебельная, автомобильная тематики.

Спасибо за внимание, буду рада сотрудничеству!