Maryadesign812

Мария Maryadesign812Maryadesign812
30 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Дипломированный дизайнер интерьера
Придам индивидуальность вашей квартире, создам максимально комфортное и функциональное пространство, вне зависимости от площади объекта.Работаю со всеми стилями.
С Вашей стороны жду и приветствую участие в процессе, пожелания по поводу будущего ремонта.
Я предоставлю Вам:
1.Авторский проект с цветовыми, стилевыми и пространственными решениями.
2. Фотореалистичную визуализацию с разных ракурсов.
3. Любые рабочие чертежи и ВСЕ материалы по проекту ( обмерный план, план демонтажа стен, план электрики, план полов, схема гипсокартонных конструкций, план осветительных приборов, детальные чертежи каждого из предметов мебели и др. по желанию)
С перечнем моих уже реализованных проектов можно ознакомится на сайте: http://mariyadesign.ru
Действие аккаунта приостановлено!