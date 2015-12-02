Maryadesign812

Дипломированный дизайнер интерьера

Придам индивидуальность вашей квартире, создам максимально комфортное и функциональное пространство, вне зависимости от площади объекта.Работаю со всеми стилями.

С Вашей стороны жду и приветствую участие в процессе, пожелания по поводу будущего ремонта.

Я предоставлю Вам:

1.Авторский проект с цветовыми, стилевыми и пространственными решениями.

2. Фотореалистичную визуализацию с разных ракурсов.

3. Любые рабочие чертежи и ВСЕ материалы по проекту ( обмерный план, план демонтажа стен, план электрики, план полов, схема гипсокартонных конструкций, план осветительных приборов, детальные чертежи каждого из предметов мебели и др. по желанию)

С перечнем моих уже реализованных проектов можно ознакомится на сайте: http://mariyadesign.ru