Личные данные:
Дата рождения: 26.10.1985
Семейное положение: женат, двое детей 3 и 9 лет
Проживание: Индонезия, остров Бали
Контакты:
Е-mail: [email protected]
Skype: maryaninov
ICQ: 494-928-223
Личный сайт: http://maryaninov.com/
Образование (г.Екатеринбург):
2004-2009 гг. УГТУ-УПИ. Специальность АСУиОИ, Квалификация - Инженер (заочно).
2002 г. Стипендиат Губернатора Свердловской области.
2000-2004 гг. Уральский политехнический колледж. Специальность АСУ, Квалификация - Техник (красный диплом).
Профессиональный опыт (г.Екатеринбург):
10.2010 – по настоящий момент. «Агентство Рейл Консалт» - http://www.railconsult.ru/ удаленная работа по совместительству, MS Access и MS SQL Server. Разработка новых модулей, доработка существующих, поддержка пользователей, в том числе через удаленный рабочий стол.
05.2011 – 12.2013 ООО «УТК «Желдорэкспедиция». Должность - начальник отдела ИТ
09.2010 – 05.2011 частные разработки программного обеспечения, в основном связка – MS Access и MS SQL Server.
06.2009–09.2010 ОАО «Уральский завод химических реактивов» (ОАО «УЗХР»). Должность - начальник отдела ИТ.
03.2010–09.2010 ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «ЕЗ ОЦМ»). Должность: инженер-программист (совместитель).
12.2005–06.2009 ООО «Уралплатина-процессинг» - компания, управляющая заводами ОАО «УЗХР» и ОАО «ЕЗ ОЦМ». Должность: инженер-программист.
07.2004–12.2005 ОАО «Уральский завод химических реактивов». Должность: Инженер-программист.
Навыки:
Опыт работы с реляционными базами данных на крупных производственных предприятиях 10 лет, четкое понимание всех принципов разработки и работы с БД, основных бизнес-процессов. Опыт работы в компании с большой филиальной сетью (18 городов).
Проектирование и администрирование баз данных на основе:
- MS SQL Server 2000 (2005, 2008) Express (установка ПО, разработка структуры БД, распределение прав и ролей пользователей, написания сложных хранимых процедур, пользовательских функций и триггеров, резервное копирование, восстановление, настройка и сопровождение репликаций);
- MS Access 97-2007 (как на основе локальных или файл-серверных систем - mdb, так и при реализации клиент-серверной технологии в связке с MS SQL Server - adp) с автоматизированием выгрузки данных в MS Excel и MS Word;
- FireBird 1.5.
Знание языков:
- VBA (на уровне написания сложных программ под MS Access (mdb, adp), MS Excel)
- Transact-SQL (на уровне написания сложных процедур и функций, умение анализировать и оптимизировать код)
Дополнительные сведения:
Аналитический склад мышления, ответственный, пунктуальный, стрессоустойчивый, коммуникабельный. Опыт управления проектами, опыт руководства отделом.
При необходимости есть возможность предоставления рекомендаций.
Рассматриваю варианты разовых проектов и удаленной работы.
С уважением, Марьянинов Алексей Сергеевич.