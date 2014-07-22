Программист MS SQL, MS Access (стаж > 10 лет)

Личные данные:

Дата рождения: 26.10.1985

Семейное положение: женат, двое детей 3 и 9 лет

Проживание: Индонезия, остров Бали

Контакты:

Е-mail: [email protected]

Skype: maryaninov

ICQ: 494-928-223

Личный сайт: http://maryaninov.com/

Образование (г.Екатеринбург):

2004-2009 гг. УГТУ-УПИ. Специальность АСУиОИ, Квалификация - Инженер (заочно).

2002 г. Стипендиат Губернатора Свердловской области.

2000-2004 гг. Уральский политехнический колледж. Специальность АСУ, Квалификация - Техник (красный диплом).

Профессиональный опыт (г.Екатеринбург):

10.2010 – по настоящий момент. «Агентство Рейл Консалт» - http://www.railconsult.ru/ удаленная работа по совместительству, MS Access и MS SQL Server. Разработка новых модулей, доработка существующих, поддержка пользователей, в том числе через удаленный рабочий стол.

05.2011 – 12.2013 ООО «УТК «Желдорэкспедиция». Должность - начальник отдела ИТ

09.2010 – 05.2011 частные разработки программного обеспечения, в основном связка – MS Access и MS SQL Server.

06.2009–09.2010 ОАО «Уральский завод химических реактивов» (ОАО «УЗХР»). Должность - начальник отдела ИТ.

03.2010–09.2010 ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «ЕЗ ОЦМ»). Должность: инженер-программист (совместитель).

12.2005–06.2009 ООО «Уралплатина-процессинг» - компания, управляющая заводами ОАО «УЗХР» и ОАО «ЕЗ ОЦМ». Должность: инженер-программист.

07.2004–12.2005 ОАО «Уральский завод химических реактивов». Должность: Инженер-программист.

Навыки:

Опыт работы с реляционными базами данных на крупных производственных предприятиях 10 лет, четкое понимание всех принципов разработки и работы с БД, основных бизнес-процессов. Опыт работы в компании с большой филиальной сетью (18 городов).

Проектирование и администрирование баз данных на основе:

- MS SQL Server 2000 (2005, 2008) Express (установка ПО, разработка структуры БД, распределение прав и ролей пользователей, написания сложных хранимых процедур, пользовательских функций и триггеров, резервное копирование, восстановление, настройка и сопровождение репликаций);

- MS Access 97-2007 (как на основе локальных или файл-серверных систем - mdb, так и при реализации клиент-серверной технологии в связке с MS SQL Server - adp) с автоматизированием выгрузки данных в MS Excel и MS Word;

- FireBird 1.5.

Знание языков:

- VBA (на уровне написания сложных программ под MS Access (mdb, adp), MS Excel)

- Transact-SQL (на уровне написания сложных процедур и функций, умение анализировать и оптимизировать код)

Дополнительные сведения:

Аналитический склад мышления, ответственный, пунктуальный, стрессоустойчивый, коммуникабельный. Опыт управления проектами, опыт руководства отделом.

При необходимости есть возможность предоставления рекомендаций.

Рассматриваю варианты разовых проектов и удаленной работы.

С уважением, Марьянинов Алексей Сергеевич.