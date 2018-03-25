Напишу хороший, качественный текст для вас! А так же обработка текстов, поправки ошибок
Итак, привет! Написание текстов и все, что с ними связано интересует меня давно. В школе написание сочинений, изложения, очерков всегда вызывало удовольствие! Позже были написание статей и постов в своих интересах на страницах социальных сетей! Откровенно говоря, хочу попробовать развивать данное направление деятельности и всегда открыта к заданиям!
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