interior designer
Досвід роботи
Дизайнер інтер`єруз 03.2022 по нині (3 місяці)
Form for home, Dusseldorf (Дизайн)
Дизайнер /візуалізаторз 06.2020 по нині (1 рік 11 місяців)
Ic Mimarlik Istanbul, Стамбул (Дизайн інтер'єру)
Дизайнер /візуалізаторз 05.2019 по 07.2020 (1 рік 2 місяці)
Студія дизайну «Oksana Ivanova», Львів (Дизайн інтер'єру)Освіта
Національний університет "Львівська Політехніка"Дизайн інтер'єру, Львів
Вища, з 2019 по 2020 (1 рік 3 місяці)
Національний університет "Львівська Політехніка"Дизайн, Львів
Вища, з 2015 по 2019 (3 роки 9 місяців)-Дизайн інтер'єру
-Графічний дизайнДодаткова освітаХудожня школа (7 років)