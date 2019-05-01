interior designer

Досвід роботи

Дизайнер інтер`єру

з 03.2022 по нині (3 місяці)

Form for home, Dusseldorf (Дизайн)

Дизайнер /візуалізатор

з 06.2020 по нині (1 рік 11 місяців)

Ic Mimarlik Istanbul, Стамбул (Дизайн інтер'єру)

Дизайнер /візуалізатор

з 05.2019 по 07.2020 (1 рік 2 місяці)

Студія дизайну «Oksana Ivanova», Львів (Дизайн інтер'єру)Освіта

Національний університет "Львівська Політехніка"

Дизайн інтер'єру, Львів

Вища, з 2019 по 2020 (1 рік 3 місяці)

Національний університет "Львівська Політехніка"

Дизайн, Львів

Вища, з 2015 по 2019 (3 роки 9 місяців)-Дизайн інтер'єру

-Графічний дизайнДодаткова освітаХудожня школа (7 років)