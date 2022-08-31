Английский язык(Upper Intermediate) Я - начинающий интернет-маркетолог.В этой профессиименя привлекло в первую очередь постоянноеразвитие,креатив и конечно то , что на данный момент этоодна из самых востребованных профессий.Хочу развиваться в области рекламы и продвижении в Smm.Также сотрудничать с Smm или интернет-маркетинговыми агентствами.Готова к командной работе,люблю развиваться и узнавать что-то новое.Работая в ресторанной сфере приобрела такие навыки как клиентоориентированность и коммуникации.Владение графическими программами и эстетический вкус я приобрела работая дизайнером на фрилансе.Умею быть гибкой и адаптироваться под изменения.В дальнейшем хотелось бы стать крутым Smm специалистомРассматриваю junior вакансии в агентствах или диджитал.