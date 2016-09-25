3D Visualization interior

Я дизайнер-визуализатор. Я специализируюсь на 3D визуализации интерьеров, выполняю качественную визуализацию проектов для дизайнеров и архитекторов, также сотрудничаю с дизайн-студиями и журналами. Я официально работала в нескольких дизайн студиях в Санкт-Петербурге, в течение пяти лет дизайнером по интерьерам. В течение последних трех лет, а также на данный момент я работаю как фрилансер и развиваюсь в направлении компьютерной графики.

Так же мое портфолио можно посмотреть в инстаграме под именем marydailylives