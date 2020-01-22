Предлагаю свои услуги по разработке сайтов. Лендинг, сайт-визитка, верстка страниц и ui-элементов, многостраничные сайты.

Предлагаю свои услуги по разработке сайтов. Лендинг, сайт-визитка, верстка страниц и ui-элементов, многостраничные сайты.

На выходе вы получаете сайт:

- адаптивный , сайт будет одинаково отображаться на любых экранах и устройствах

- кроссбраузерный, это позволит просматривать его на всех современных браузерах

- оптимизированный под дальнейшее продвижение

Работаю на gulp сборке, для ускорения верстки использую шаблонизатор pug и препроцессоры less, sass, scss. Свои проекты веду в github или bitbacket. Есть опыт в командной работе.

Каждый заказ индивидуален, стоимость зависит от пожеланий и бюджета.