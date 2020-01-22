Предлагаю свои услуги по разработке сайтов. Лендинг, сайт-визитка, верстка страниц и ui-элементов, многостраничные сайты.
Предлагаю свои услуги по разработке сайтов. Лендинг, сайт-визитка, верстка страниц и ui-элементов, многостраничные сайты.
На выходе вы получаете сайт:
- адаптивный , сайт будет одинаково отображаться на любых экранах и устройствах
- кроссбраузерный, это позволит просматривать его на всех современных браузерах
- оптимизированный под дальнейшее продвижение
Работаю на gulp сборке, для ускорения верстки использую шаблонизатор pug и препроцессоры less, sass, scss. Свои проекты веду в github или bitbacket. Есть опыт в командной работе.
Каждый заказ индивидуален, стоимость зависит от пожеланий и бюджета.
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