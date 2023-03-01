Marylourde11

Копірайтер

Доброго дня, мене звуть Мар’яна .

Я копірайтер. Досвід -3 роки у міжнародній музичній онлайн платформі Djooky music Awards.

Написання лаконічне , змістовне , без «води»

В перечень моїх послуг входить :

-Опис товару на основі аналізу ЦА

-Написання прес релізів

-Тексти для сайтів (середня , мала форми)

-Створення неймінгів і слоганів

-Написання іміджевих статей

-Розробка концепції створення банерів, білбордів

-Тексти (питань для інтерв’ю )

-Написання сторітелінгів

-Тексти для аудіо і відеореклами ( також можливе озвучення)

-Написання текстів для спецпроектів

-Тексти для чат ботів

-Пропис діалогів при наявності готового сценарного плану

-Створення сценарію до музичного кліпу

-Написання текстів для імейл розсилок

-Написання доповідей

-Тексти для анотацій

-Написання текстів для джинглів

-Тексти для закадрового голосу ( також можливе озвучення)

Портфоліо за запитом .

Для уточнення деталей прошу писати у будь який мессенджер за номером +380662394082.