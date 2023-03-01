Marylourde11

Марьяна Marylourde11Marylourde11
Доброго дня, мене звуть Мар’яна .
Я копірайтер. Досвід -3 роки у міжнародній музичній онлайн платформі Djooky music Awards.
Написання лаконічне , змістовне , без «води»
В перечень моїх послуг входить :
-Опис товару на основі аналізу ЦА
-Написання прес релізів
-Тексти для сайтів (середня , мала форми)
-Створення неймінгів і слоганів
-Написання іміджевих статей
-Розробка концепції створення банерів, білбордів
-Тексти (питань для інтерв’ю )
-Написання сторітелінгів
-Тексти для аудіо і відеореклами ( також можливе озвучення)
-Написання текстів для спецпроектів
-Тексти для чат ботів
-Пропис діалогів при наявності готового сценарного плану
-Створення сценарію до музичного кліпу
-Написання текстів для імейл розсилок
-Написання доповідей
-Тексти для анотацій
-Написання текстів для джинглів
-Тексти для закадрового голосу ( також можливе озвучення)
Портфоліо за запитом .
Для уточнення деталей прошу писати у будь який мессенджер за номером +380662394082.