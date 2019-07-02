MarynaKhomenko

Ключеваяинформация
Клиенты и проекты:
• Сетьсупермаркетов NOVUS
• Страховаякомпания Ильичевская
• Торговыйцентр Art Mall
• Melon Fashion, бренды Love Republic, befree
• Nike Delta Sport
• HayatEstate
• РесторанФунтИзюма
• Украинскийбренд одежды RAGE!
Навыки:
• Разработкаобщей коммуникационной стратегии и плана действий, бюджета.
• Разработкаи реализация SMM-стратегии в соц.сетях.
• Анализэффективности SMM-стратегий.
• Ведениегрупп в соц. сетях (Vk, Fb, G+, Ok, LinkedIn).
• Работас контекстной рекламой YandexDirectGoogleAdwords.
• Работас системами аналитики GoogleAnalytics и YandexMetrika.
• Работас системами автопостинга Smmplaner, Onlypult.Написание контента, SEO-контента (текст, статьи, фото, картинки).
• Опытразработки дистанционных курсов.
• Опытразработки и оформления презентаций.
• Администрированиеи техподдержка интернет порталов.
• Опытработы с графическими редакторами (Photoshop).
Опытработы
Старшиймаркетолог
дек 2016 - апр 2017 (5 мес)
A+ (http://aplus4b.com)
до 20 сотрудников Реклама и PR-услуги
• Проведениеанализа рынка, разработка стратегии и плана развития проекта.
• Анализпосещаемости сайтов клиентов.
• Повышение usability сайта.
• Разработкаи реализация SMM-стратегии всоц.сетях.
• Анализэффективности SMM-стратегий.
• Ведениегрупп в соц. сетях (Vk, Fb, G+, Ok, LinkedIn).
• Настройка иведение таргетинговой рекламы.
SMM-менеджер
апр 2016 - дек 2016 (9 мес)
B4B Group (http://b4b.ua/)
от 20 до 50 сотрудников Реклама и PR-услуги
Разработка стратегий продвижения и контент-стратегийпроектов.
• Разработкаконтента для Fb, Vk, Insta, ОК, G+, LinkedIn.
• Ведение группв соц. сетях Fb, Vk, Insta, ОК, G+, LinkedIn.Разработка и проведениеактиваций.Разработка и ведение рекламных компаний в соц. сетях, сбор лидов.
• Планированиеи ведение рекламных компаний в YandexDirect и GoogleAdwords.
• Работа ссистемами аналитики GoogleAnalytics / YandexMetrika.
SMM-менеджер
мар 2015 - апр 2016 (1 год 2 мес)
ITMarketing
до 20 сотрудников Реклама и PR-услуги
• Ведениегрупп в соц. сетях, проведение акций (ВК, Fb, ОК, G+).
• Наполнениесайта SEO-контентом(текст, фото).
• Ведение идоработка аккаунтов YandexDirect и GoogleAdwords.
• Работа ссистемами аналитики GoogleAnalytics / YandexMetrika.
• Размещениена сайте информации о новых клиентах (написание уникального описания,
редактирование фото материалов, при необходимости создание логотипа).
• Подбор иобработка фото контента.
• Продвижениесайта в ТОП.
• Написание ипостановка технических заданий программистам, дизайнерам, копирайтерам.
• Тестированиефункционала сайтов, после обновлений.
• Работа в CRMBitrix24.
• E-mail рассылки акций в MailChimp(оформление дизайна письма).
• Разработкаи оформление презентаций для клиентов.
• Составлениебизнес плана для нового проекта.
Специалистдистанционного обучения
май 2014 - дек 2014 (8 мес)
АльфаСтрахування (http://www.alfaic.ua)
более 500 сотрудников Страхование
• Администрированиеи техническая поддержка Учебного портала на базе системы WebTutor.
• Разработкаучебных электронных дистанционных курсов в программе CourseLab.
• Внесение правокв готовые электронные курсы.
• Организацияи проведение дистанционных обучений и тестирований.
• Организацияучастия сотрудников во внешних обучающих мероприятиях.
• Оформлениеи размещение на портала еженедельного электронного издания корпоративного
журнала.
• Подготовкапрезентаций и учебного материала.
Интернет-маркетолог
Название компанииТРЦ Космополит
Даты начала и окончания работыиюнь 2017 – июнь 2018
Продолжительность трудоустройства1 г. 1 мес.
РегионКиев
Проведение анализа рынка, разработка стратегии и плана развития проекта.
Разработка и реализация SMM-стратегии в соц.сетях.
Проведение тендера на разработку нового сайта для ТРЦ. Курирование разработки сайта.
Ведение групп в соц. сетях (Fb, Inst).
Настройка и ведение таргетинговой рекламы.
Работа с системами аналитики Google Analytics, Serpstat.
Интернет-маркетолог
Название компанииLemberg
Даты начала и окончания работыапр. 2018 – настоящее время
Продолжительность трудоустройства1 г. 4 мес.
Анализ рынка, разработка и реализация SMM-стратегии в соц.сетях.
Ведение групп в соц. сетях (Fb, OK), регионы (Европа, Германия).
Настройка и ведение таргетинговой рекламы (Европа, Германия).
Работа с системами аналитики Google Analytics, Serpstat.