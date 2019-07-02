MarynaKhomenko

Марина Хоменко MarynaKhomenko

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Интернет маркетолог/SMM

Ключеваяинформация

Клиенты и проекты:

•    Сетьсупермаркетов NOVUS

•    Страховаякомпания Ильичевская

•    Торговыйцентр Art Mall

•    Melon Fashion, бренды Love Republic, befree

•    Nike Delta Sport

•    HayatEstate

•    РесторанФунтИзюма

•    Украинскийбренд одежды RAGE!

 

Навыки:

•    Разработкаобщей коммуникационной стратегии и плана действий, бюджета.

•    Разработкаи реализация SMM-стратегии в соц.сетях.

•    Анализэффективности SMM-стратегий.

•    Ведениегрупп в соц. сетях (Vk, Fb, G+, Ok, LinkedIn).

•    Работас контекстной рекламой YandexDirectGoogleAdwords.

•    Работас системами аналитики GoogleAnalytics и YandexMetrika.

•    Работас системами автопостинга Smmplaner, Onlypult.Написание контента, SEO-контента (текст, статьи, фото, картинки).

•    Опытразработки дистанционных курсов.

•    Опытразработки и оформления презентаций.

•    Администрированиеи техподдержка интернет порталов.

•    Опытработы с графическими редакторами (Photoshop).

 

Опытработы

 

Старшиймаркетолог

дек 2016 - апр 2017 (5 мес)

A+ (http://aplus4b.com)

до 20 сотрудников  Реклама и PR-услуги   

•     Проведениеанализа рынка, разработка стратегии и плана развития проекта.

•     Анализпосещаемости сайтов клиентов.

•     Повышение usability сайта.

•     Разработкаи реализация SMM-стратегии всоц.сетях.

•     Анализэффективности SMM-стратегий.

•     Ведениегрупп в соц. сетях (Vk, Fb, G+, Ok, LinkedIn).

•     Настройка иведение таргетинговой рекламы.

 

SMM-менеджер

апр 2016 - дек 2016 (9 мес)

B4B Group (http://b4b.ua/)

от 20 до 50 сотрудников  Реклама и PR-услуги   

Разработка стратегий продвижения и контент-стратегийпроектов.

•     Разработкаконтента для Fb, Vk, Insta, ОК, G+, LinkedIn.

•     Ведение группв соц. сетях Fb, Vk, Insta, ОК, G+, LinkedIn.Разработка и проведениеактиваций.Разработка и ведение рекламных компаний в соц. сетях, сбор лидов.

•     Планированиеи ведение рекламных компаний в YandexDirect и GoogleAdwords.

•     Работа ссистемами аналитики GoogleAnalytics / YandexMetrika.

 

SMM-менеджер

мар 2015 - апр 2016 (1 год 2 мес)

ITMarketing

до 20 сотрудников  Реклама и PR-услуги   

 

•     Ведениегрупп в соц. сетях, проведение акций (ВК, Fb, ОК, G+).

•     Наполнениесайта SEO-контентом(текст, фото).

•     Ведение идоработка аккаунтов YandexDirect и GoogleAdwords.

•     Работа ссистемами аналитики GoogleAnalytics / YandexMetrika.

•     Размещениена сайте информации о новых клиентах (написание уникального описания,

редактирование фото материалов, при необходимости создание логотипа).

•     Подбор иобработка фото контента.

•     Продвижениесайта в ТОП.

•     Написание ипостановка технических заданий программистам, дизайнерам, копирайтерам.

•     Тестированиефункционала сайтов, после обновлений.

•     Работа в CRMBitrix24.

•     E-mail рассылки акций в MailChimp(оформление дизайна письма).

•     Разработкаи оформление презентаций для клиентов.

•     Составлениебизнес плана для нового проекта.

 

Специалистдистанционного обучения

май 2014 - дек 2014 (8 мес)

АльфаСтрахування (http://www.alfaic.ua)

более 500 сотрудников  Страхование   

 

•     Администрированиеи техническая поддержка Учебного портала на базе системы WebTutor.

•     Разработкаучебных электронных дистанционных курсов в программе CourseLab.

•     Внесение правокв готовые электронные курсы.

•     Организацияи проведение дистанционных обучений и тестирований.

•     Организацияучастия сотрудников во внешних обучающих мероприятиях.

•     Оформлениеи размещение на портала еженедельного электронного издания корпоративного

журнала.

•     Подготовкапрезентаций и учебного материала.

 

Интернет-маркетолог

Название компанииТРЦ Космополит

Даты начала и окончания работыиюнь 2017 – июнь 2018

Продолжительность трудоустройства1 г. 1 мес.

РегионКиев

Проведение анализа рынка, разработка стратегии и плана развития проекта.

Разработка и реализация SMM-стратегии в соц.сетях.

Проведение тендера на разработку нового сайта для ТРЦ. Курирование разработки сайта.

Ведение групп в соц. сетях (Fb, Inst).

Настройка и ведение таргетинговой рекламы.

Работа с системами аналитики Google Analytics, Serpstat.

Интернет-маркетолог

Название компанииLemberg

Даты начала и окончания работыапр. 2018 – настоящее время

Продолжительность трудоустройства1 г. 4 мес.

Анализ рынка, разработка и реализация SMM-стратегии в соц.сетях. 

Ведение групп в соц. сетях (Fb, OK), регионы (Европа, Германия). 

Настройка и ведение таргетинговой рекламы (Европа, Германия). 

Работа с системами аналитики Google Analytics, Serpstat.