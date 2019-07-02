MarynaKhomenko

Интернет маркетолог/SMM

Ключеваяинформация

Клиенты и проекты:

• Сетьсупермаркетов NOVUS

• Страховаякомпания Ильичевская

• Торговыйцентр Art Mall

• Melon Fashion, бренды Love Republic, befree

• Nike Delta Sport

• HayatEstate

• РесторанФунтИзюма

• Украинскийбренд одежды RAGE!

Навыки:

• Разработкаобщей коммуникационной стратегии и плана действий, бюджета.

• Разработкаи реализация SMM-стратегии в соц.сетях.

• Анализэффективности SMM-стратегий.

• Ведениегрупп в соц. сетях (Vk, Fb, G+, Ok, LinkedIn).

• Работас контекстной рекламой YandexDirectGoogleAdwords.

• Работас системами аналитики GoogleAnalytics и YandexMetrika.

• Работас системами автопостинга Smmplaner, Onlypult.Написание контента, SEO-контента (текст, статьи, фото, картинки).

• Опытразработки дистанционных курсов.

• Опытразработки и оформления презентаций.

• Администрированиеи техподдержка интернет порталов.

• Опытработы с графическими редакторами (Photoshop).

Опытработы

Старшиймаркетолог

дек 2016 - апр 2017 (5 мес)

A+ (http://aplus4b.com)

до 20 сотрудников Реклама и PR-услуги

• Проведениеанализа рынка, разработка стратегии и плана развития проекта.

• Анализпосещаемости сайтов клиентов.

• Повышение usability сайта.

• Разработкаи реализация SMM-стратегии всоц.сетях.

• Анализэффективности SMM-стратегий.

• Ведениегрупп в соц. сетях (Vk, Fb, G+, Ok, LinkedIn).

• Настройка иведение таргетинговой рекламы.

SMM-менеджер

апр 2016 - дек 2016 (9 мес)

B4B Group (http://b4b.ua/)

от 20 до 50 сотрудников Реклама и PR-услуги

Разработка стратегий продвижения и контент-стратегийпроектов.

• Разработкаконтента для Fb, Vk, Insta, ОК, G+, LinkedIn.

• Ведение группв соц. сетях Fb, Vk, Insta, ОК, G+, LinkedIn.Разработка и проведениеактиваций.Разработка и ведение рекламных компаний в соц. сетях, сбор лидов.

• Планированиеи ведение рекламных компаний в YandexDirect и GoogleAdwords.

• Работа ссистемами аналитики GoogleAnalytics / YandexMetrika.

SMM-менеджер

мар 2015 - апр 2016 (1 год 2 мес)

ITMarketing

до 20 сотрудников Реклама и PR-услуги

• Ведениегрупп в соц. сетях, проведение акций (ВК, Fb, ОК, G+).

• Наполнениесайта SEO-контентом(текст, фото).

• Ведение идоработка аккаунтов YandexDirect и GoogleAdwords.

• Работа ссистемами аналитики GoogleAnalytics / YandexMetrika.

• Размещениена сайте информации о новых клиентах (написание уникального описания,

редактирование фото материалов, при необходимости создание логотипа).

• Подбор иобработка фото контента.

• Продвижениесайта в ТОП.

• Написание ипостановка технических заданий программистам, дизайнерам, копирайтерам.

• Тестированиефункционала сайтов, после обновлений.

• Работа в CRMBitrix24.

• E-mail рассылки акций в MailChimp(оформление дизайна письма).

• Разработкаи оформление презентаций для клиентов.

• Составлениебизнес плана для нового проекта.

Специалистдистанционного обучения

май 2014 - дек 2014 (8 мес)

АльфаСтрахування (http://www.alfaic.ua)

более 500 сотрудников Страхование

• Администрированиеи техническая поддержка Учебного портала на базе системы WebTutor.

• Разработкаучебных электронных дистанционных курсов в программе CourseLab.

• Внесение правокв готовые электронные курсы.

• Организацияи проведение дистанционных обучений и тестирований.

• Организацияучастия сотрудников во внешних обучающих мероприятиях.

• Оформлениеи размещение на портала еженедельного электронного издания корпоративного

журнала.

• Подготовкапрезентаций и учебного материала.

Интернет-маркетолог

Название компанииТРЦ Космополит

Даты начала и окончания работыиюнь 2017 – июнь 2018

Продолжительность трудоустройства1 г. 1 мес.

РегионКиев

Проведение анализа рынка, разработка стратегии и плана развития проекта.

Разработка и реализация SMM-стратегии в соц.сетях.

Проведение тендера на разработку нового сайта для ТРЦ. Курирование разработки сайта.

Ведение групп в соц. сетях (Fb, Inst).

Настройка и ведение таргетинговой рекламы.

Работа с системами аналитики Google Analytics, Serpstat.

Интернет-маркетолог

Название компанииLemberg

Даты начала и окончания работыапр. 2018 – настоящее время

Продолжительность трудоустройства1 г. 4 мес.

Анализ рынка, разработка и реализация SMM-стратегии в соц.сетях.

Ведение групп в соц. сетях (Fb, OK), регионы (Европа, Германия).

Настройка и ведение таргетинговой рекламы (Европа, Германия).

Работа с системами аналитики Google Analytics, Serpstat.