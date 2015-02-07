Maryna_33

Марина Кириллина Maryna_33

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка

    $30

    Нужно сделать верстку Landing Page 5-7 прокруток. Подробное техническое задание кандидатам. Срок выполнения два дня. Если не устраивает цена, не стоит тратить время и откликаться на запрос.

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание Landing Page

    $40

    Нужно сделать дизайн Landing Page – 5-7 прокруток. Срок выполнения два дня. Подробное техническое задание кандидатам.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад