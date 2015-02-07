$30
Нужно сделать верстку Landing Page 5-7 прокруток. Подробное техническое задание кандидатам. Срок выполнения два дня. Если не устраивает цена, не стоит тратить время и откликаться на запрос.
HTML-верстка20 заявок
Закрыт
10 лет назад
Нужно сделать верстку Landing Page 5-7 прокруток. Подробное техническое задание кандидатам. Срок выполнения два дня. Если не устраивает цена, не стоит тратить время и откликаться на запрос.
Нужно сделать дизайн Landing Page – 5-7 прокруток. Срок выполнения два дня. Подробное техническое задание кандидатам.