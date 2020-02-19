Фрилансер

24 года, по образованию логопед, но работала офис менеджером 4 года, работа была многогранна, за мной были закреплены и функции: -секретаря и оператор 1С,-часть функций бухгалтера и кадровика, -ведение деловых переписок, ведение договоров, -отгрузка товара и составление МЛ водителям, -сбор заявок с менеджеров, -контроль дебиторки, -заказы товара с ЦС, -сдача отчётностей как ежедневный так и ежемесячных, -обеспечение жизнедеятельности офиса. На данный момент я нахожусь в декретном отпуске. Ищу работу не связанную с продажами ( неважно чего), а так же не связанную с пирамидами ( как например у орифлейм, хоть все выступают от названий разных фирм, продвигают они все одно- орифлейм). Меня интересует работа, которая будет занимать 2-3 часа в день, а так же иметь четко поставленную задачу ( создать таблицу, отчёт, собрать информацию и тд), а сроки ее выполнения уже будут зависеть от моих навыков ( а они у меня хорошо развиты).Подхожу я на эту должность или нет, сказать не могу ровно так же как не знаю подходит ли она мне, тк подробностей которые интересуют меня, вы не дали. Но в свою очередь приведу ряд своих преимуществ:-легкообучаема-ответственна( терпеть не могу безответственных людей)-хорошо разбираюсь в офисных программах-щепетильна к мелочам и неточностям ( при получении поручения от руководства не приступлю к выполнению пока не получу ответы на уточняющие мной вопросы) - думаю, а потом делаю - Стрессоустойчивая - по возможности всегда помогаю коллегам в трудных рабочих ситуациях.Заранее спасибо 