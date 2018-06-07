Maryrysya

Мария Гинкул Maryrysya

 
30 летРоссия/Ивантеевка
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Графический дизайнер. Логотипы, визитки, буклеты, рекламная продукция.

Приветствую Вас!

Оказываемые услуги:

  • Разработка логотипов от 1 000 рублей;
  • Верстка многостраничной продукции от 200 рублей за полосу;
  • Макет визитки от 300 рублей;
  • Макет листовок от 300 рублей;
  • Макет постера/билборда/роллапа от 500 рублей;
  • Макет сувенирной продукции от 300 рублей;
  • Перевод в вектор растровых элементов (отрисовка логотипов, иконок, картинок, ручных эскизов) - от 500 рублей (не трассировка);
  • Отрисовка печати по оттиску от 150 рублей;
  • Создание иллюстраций от 500 рублей;
  • Векторные портреты по фотографии от 500 рублей.
Портрет по фото
Портфолио