Графический дизайнер. Логотипы, визитки, буклеты, рекламная продукция.
Приветствую Вас!
Оказываемые услуги:
- Разработка логотипов от 1 000 рублей;
- Верстка многостраничной продукции от 200 рублей за полосу;
- Макет визитки от 300 рублей;
- Макет листовок от 300 рублей;
- Макет постера/билборда/роллапа от 500 рублей;
- Макет сувенирной продукции от 300 рублей;
- Перевод в вектор растровых элементов (отрисовка логотипов, иконок, картинок, ручных эскизов) - от 500 рублей (не трассировка);
- Отрисовка печати по оттиску от 150 рублей;
- Создание иллюстраций от 500 рублей;
- Векторные портреты по фотографии от 500 рублей.
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Портфолио
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