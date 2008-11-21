Щербань Марина Юрьевна
Дата рождения: 13 января 1987
Телефон: 8 095 155 41 95
Эл. почта: [email protected]
Резюме от 21.11.2008
Программист .NET
Опыт работы 2007 - наст. время инженер-программист
Обязанности:
Разработка, внедрение и сопроождение программного обеспечения.
Достижения:
Разработка автоматизированной системы "Учет и контроль движения металла" для прокатного цеха
(автоматизировано 4 рабочих места)
Образование 09.2006 - 06.2010 неоконченное высшее Донецкий национальный университет, Физический факультет кафедра компьютерных технологий спец. интеллектуальные системы принятия решений, Донецк.
09.2002 - 06.2006 среднее специальное Донецкий политехнический техникум, программирование для электронно-вычислительных систем, Донецк.
красный диплом младшего специалиста-программиста
Дополнительное образование 2,5 года Компьютерная академия "Шаг" (программист)
Профессиональные навыки Навыки работы с компьютером, ПО:
WinForms, WinService, WebService, ASP.NET на платформе NET.2.0 (С#) php 4/5, css, dhtml СУБД Oracle, MSSQLServer, mySQL Сейчас изучаю:JAVA.
Языки английский — средний
немецкий — начинающий
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