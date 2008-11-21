Щербань Марина Юрьевна

Дата рождения: 13 января 1987

Телефон: 8 095 155 41 95

Эл. почта: [email protected]

Резюме от 21.11.2008

Программист .NET

Опыт работы 2007 - наст. время инженер-программист

Обязанности:

Разработка, внедрение и сопроождение программного обеспечения.

Достижения:

Разработка автоматизированной системы "Учет и контроль движения металла" для прокатного цеха

(автоматизировано 4 рабочих места)

Образование 09.2006 - 06.2010 неоконченное высшее Донецкий национальный университет, Физический факультет кафедра компьютерных технологий спец. интеллектуальные системы принятия решений, Донецк.

09.2002 - 06.2006 среднее специальное Донецкий политехнический техникум, программирование для электронно-вычислительных систем, Донецк.

красный диплом младшего специалиста-программиста

Дополнительное образование 2,5 года Компьютерная академия "Шаг" (программист)

Профессиональные навыки Навыки работы с компьютером, ПО:

WinForms, WinService, WebService, ASP.NET на платформе NET.2.0 (С#) php 4/5, css, dhtml СУБД Oracle, MSSQLServer, mySQL Сейчас изучаю:JAVA.

Языки английский — средний

немецкий — начинающий