Лучанинова Ирина Александровна
Дата рождения 1.11.1986
Образование
2003 – 2009 Сумский национальный аграрный университет
Факультет экономики и предпринимательства
Магистр по маркетингу
12.11.10 – 26.01.11 Курс последипломного образования в СумДУ по программе «Профессиональный пользователь программного обеспечения 1С:Бухгалтерия 7.7; 8.0»
Опыт работы
06.11 - 12.11 ПАТ "Акцент-Банк" специалист по работе с кретиными картами. В настоящий момент числюсь там же, но нахожусь в декретном отпуске
Стажировка
06.09 – 06.10 Производственная практика в фермерском хозяйстве Австралии.
Основные обязанности: уход и тренировка лошадей. Сопровождение и уход за ними во время скачек.
06.07 – 11.07, 09.06 – 11.06 Производственная практика в фермерском хозяйстве Англии.
Должность: менеджер по продажам.
Основные обязанности: обслуживание клиентов магазина, работа с кассовым аппаратом и POS – терминалом, выкладка товаров, телефонные звонки и т.д.
06.06 – 09.06 Производственная практика в фермерском хозяйстве Англии.
Основные обязанности: сбор различных сортов твердых и мягких фруктов.
05.05 – 10.05 Производственная практика в фермерском хозяйстве Германии.
Обязанности: уход за коровами, ведение домашнего хозяйства, уход за четырьмя детьми различного возраста.
Владение компьютером
2001 – 2005 Курс подготовки секретарей – референтов в Сумском областном центре внешкольного образования и работы с талантливой молодежью. Освоен десятипальцевый слепой метод машинописи (220 ударов в секунду).
Продвинутый пользователь.
MC Office (включая Access и PowerPoint), 1C,
Internet, Adobe Photoshop
Иностранные языки
Английский – свободный разговорный уровень.
Немецкий – средний уровень (со словарем).
Польский – средний уровень (со словарем).