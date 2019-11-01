Лучанинова Ирина Александровна

Дата рождения 1.11.1986

Образование

2003 – 2009 Сумский национальный аграрный университет

Факультет экономики и предпринимательства

Магистр по маркетингу

12.11.10 – 26.01.11 Курс последипломного образования в СумДУ по программе «Профессиональный пользователь программного обеспечения 1С:Бухгалтерия 7.7; 8.0»

Опыт работы

06.11 - 12.11 ПАТ "Акцент-Банк" специалист по работе с кретиными картами. В настоящий момент числюсь там же, но нахожусь в декретном отпуске

Стажировка

06.09 – 06.10 Производственная практика в фермерском хозяйстве Австралии.

Основные обязанности: уход и тренировка лошадей. Сопровождение и уход за ними во время скачек.

06.07 – 11.07, 09.06 – 11.06 Производственная практика в фермерском хозяйстве Англии.

Должность: менеджер по продажам.

Основные обязанности: обслуживание клиентов магазина, работа с кассовым аппаратом и POS – терминалом, выкладка товаров, телефонные звонки и т.д.

06.06 – 09.06 Производственная практика в фермерском хозяйстве Англии.

Основные обязанности: сбор различных сортов твердых и мягких фруктов.

05.05 – 10.05 Производственная практика в фермерском хозяйстве Германии.

Обязанности: уход за коровами, ведение домашнего хозяйства, уход за четырьмя детьми различного возраста.

Владение компьютером

2001 – 2005 Курс подготовки секретарей – референтов в Сумском областном центре внешкольного образования и работы с талантливой молодежью. Освоен десятипальцевый слепой метод машинописи (220 ударов в секунду).

Продвинутый пользователь.

MC Office (включая Access и PowerPoint), 1C,

Internet, Adobe Photoshop

Иностранные языки

Английский – свободный разговорный уровень.

Немецкий – средний уровень (со словарем).

Польский – средний уровень (со словарем).