Необходимо создать дизайн для сайта myPhone. *** на базе CMS Dle 9.5 1. Придумать дизайн и логотип. 2. Сверстать шаблон по придуманному дизайну под DLE 9.5. ...
- Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть одна методика, по ней нужно создать программу. Программа не для целевого использования, а для дипломной работы. У меня есть соответствующие материалы, отражающие суть методики, но полного алгоритма нет. Программа нужна срочно ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Значит так пишу диплом о методе управления кредитным риском в банке, уже есть метод, есть его модель, нужно создать небольшую автоматизированную технологию по оценке кредитоспособности заемщика. Программа не должна быть супер пупер, ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
есть работа (диссертация в формате pdf) на русском нужно перевести ее на украинский язык в документ. doc pdf - не защищен. В документе ворд желательно сохранить форматирование.Переводы23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужна полная информация о методе оценки кредитоспособности заемщика! и ее модели для дальнейшей автоматизации!!! Это методика оценки и анализа способности заемщика генерировать свободные денежные потоки, которые могут быть использованы для погашения ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно в данный дизайн прикрутить меню которое есть в оригинальном шаблоне Pisces в DLE 9.2 Вот скрин шаблона : http://s014.radikal.ru/i328/1104/63/35026a37a084.jpg Вот скрин меню: http://s44.radikal.ru/i105/1104/84/be2620983129.jpgПрочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $20
------------------------------------------------------------------------------------------ Нужно создать базу данных - мини мобильного оператора "для Расчета расходов абонентов за разговоры! ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ Задача бд: ------------------------------------------------------------------------------------------ 1) Учет существующих абонентов мобильного ...Базы данных1 исполнительЗакрыт14 лет назад