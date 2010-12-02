Masarr

Володимир Masarr

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программа оценки кредитоспособности заемщика

    Есть одна методика, по ней нужно создать программу. Программа не для целевого использования, а для дипломной работы. У меня есть соответствующие материалы, отражающие суть методики, но полного алгоритма нет. Программа нужна срочно ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Управление кредитним риском, оценка кредитоспособ.

    Значит так пишу диплом о методе управления кредитным риском в банке, уже есть метод, есть его модель, нужно создать небольшую автоматизированную технологию по оценке кредитоспособности заемщика. Программа не должна быть супер пупер, ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод работы

    $20

    есть работа (диссертация в формате pdf) на русском нужно перевести ее на украинский язык в документ. doc pdf - не защищен. В документе ворд желательно сохранить форматирование.

    Переводы23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Метод оценки и анализа заемщика

    $50

    Нужна полная информация о методе оценки кредитоспособности заемщика! и ее модели для дальнейшей автоматизации!!! Это методика оценки и анализа способности заемщика генерировать свободные денежные потоки, которые могут быть использованы для погашения ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прикрутить меню в шаблон DLE 9.2

    $10

    Нужно в данный дизайн прикрутить меню которое есть в оригинальном шаблоне Pisces в DLE 9.2 Вот скрин шаблона : http://s014.radikal.ru/i328/1104/63/35026a37a084.jpg Вот скрин меню: http://s44.radikal.ru/i105/1104/84/be2620983129.jpg

    DLE
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • База данных "мини мобильного оператора "

    $20

    ------------------------------------------------------------------------------------------ Нужно создать базу данных - мини мобильного оператора "для Расчета расходов абонентов за разговоры! ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ Задача бд: ------------------------------------------------------------------------------------------ 1) Учет существующих абонентов мобильного ...

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад