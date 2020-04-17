MashLich

Мария MashLich

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Юрист-полилингв со знанием украинского и российского законодательства

Являюсь практикующим юристом с более чем десятилетним стажем.

Считаю, что понимание задач "на вчера", умение не пропадать и ответственный подход к делу являются моими сильными сторонами.

Практикуюсь в разных отраслях юриспруденции, при этом моими основными видами деятельности являются:

  • полное сопровождение деятельности предприятия,
  • претензионно-исковая работа,
  • регистрационная и разрешительная работа,
  • внесение измений в уставные документы предприятия,
  • увеличение и уменьшение уставного фонда предприятия,
  • сопровождение внешне-экономической деятельности предприятия,
  • взыскание дебиторской задолженности,
  • представление интересов предприятия в судах,
  • участие в делах о банкротстве предприятий-должников,
  • сопровождение процедуры исполнения судебных решений,
  • подготовка ответов на запросы таможенных и налоговых органов,
  • сопровождение проверок контролирующих органов,
  • обжалование актов проверок контролирующих органов,
  • представление интересов предприятия в общественно-консультативных советах, создаваемых при различных органах государственной власти.
Стремлюсь заработать репутацию безукоризненного исполнителя качественным и быстрым выполнением заказов, а также устранением недостатков по требованию заказчика. 

Не допускаю нарушения сроков сдачи работ и осознанно не беру задание в работу, если не смогу выполнить качественно и вовремя. 

Не работаю "на конвейер" и основательно вычитываю текст перед отправкой документа. 

Предпочитаю постоянное сотрудничество, большие заказы и оплату, соответствующую моему уровню и качеству готовых документов. 

Досконально знаю законодательство и судебную практику Украины и Российской Федерации.

Постоянно повышаю свой уровень и навыки.

Свободно владею русским, украинским и английским языками.

Примеры готовых работ могу предоставить по запросу.

Буду рада сотрудничеству. 