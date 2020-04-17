Являюсь практикующим юристом с более чем десятилетним стажем.
Считаю, что понимание задач "на вчера", умение не пропадать и ответственный подход к делу являются моими сильными сторонами.
Практикуюсь в разных отраслях юриспруденции, при этом моими основными видами деятельности являются:
- полное сопровождение деятельности предприятия,
- претензионно-исковая работа,
- регистрационная и разрешительная работа,
- внесение измений в уставные документы предприятия,
- увеличение и уменьшение уставного фонда предприятия,
- сопровождение внешне-экономической деятельности предприятия,
- взыскание дебиторской задолженности,
- представление интересов предприятия в судах,
- участие в делах о банкротстве предприятий-должников,
- сопровождение процедуры исполнения судебных решений,
- подготовка ответов на запросы таможенных и налоговых органов,
- сопровождение проверок контролирующих органов,
- обжалование актов проверок контролирующих органов,
- представление интересов предприятия в общественно-консультативных советах, создаваемых при различных органах государственной власти.
Не допускаю нарушения сроков сдачи работ и осознанно не беру задание в работу, если не смогу выполнить качественно и вовремя.
Не работаю "на конвейер" и основательно вычитываю текст перед отправкой документа.
Предпочитаю постоянное сотрудничество, большие заказы и оплату, соответствующую моему уровню и качеству готовых документов.
Досконально знаю законодательство и судебную практику Украины и Российской Федерации.
Постоянно повышаю свой уровень и навыки.
Свободно владею русским, украинским и английским языками.
Примеры готовых работ могу предоставить по запросу.
Буду рада сотрудничеству.