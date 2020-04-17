Юрист-полилингв со знанием украинского и российского законодательства

Являюсь практикующим юристом с более чем десятилетним стажем.

Считаю, что понимание задач "на вчера", умение не пропадать и ответственный подход к делу являются моими сильными сторонами.

Практикуюсь в разных отраслях юриспруденции, при этом моими основными видами деятельности являются:

полное сопровождение деятельности предприятия,

претензионно-исковая работа,

регистрационная и разрешительная работа,

внесение измений в уставные документы предприятия,

увеличение и уменьшение уставного фонда предприятия,

сопровождение внешне-экономической деятельности предприятия,

взыскание дебиторской задолженности,

представление интересов предприятия в судах,

участие в делах о банкротстве предприятий-должников,

сопровождение процедуры исполнения судебных решений,

подготовка ответов на запросы таможенных и налоговых органов,

сопровождение проверок контролирующих органов,

обжалование актов проверок контролирующих органов,

представление интересов предприятия в общественно-консультативных советах, создаваемых при различных органах государственной власти.

Стремлюсь заработать репутацию безукоризненного исполнителя качественным и быстрым выполнением заказов, а также устранением недостатков по требованию заказчика.

Не допускаю нарушения сроков сдачи работ и осознанно не беру задание в работу, если не смогу выполнить качественно и вовремя.

Не работаю "на конвейер" и основательно вычитываю текст перед отправкой документа.

Предпочитаю постоянное сотрудничество, большие заказы и оплату, соответствующую моему уровню и качеству готовых документов.

Досконально знаю законодательство и судебную практику Украины и Российской Федерации.

Постоянно повышаю свой уровень и навыки.

Свободно владею русским, украинским и английским языками.

Примеры готовых работ могу предоставить по запросу.

Буду рада сотрудничеству.