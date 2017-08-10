Masha231415

Мария Masha231415

 
38 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Ретушер
  • Хорошее знание Adobe Photoshop (экспозиция,ретушь, цветокоррекция, коллажирование, обтравка, RAW)
  • Ретушь фотографий разного уровня сложности
  • Стаж работы более 4 лет
  • Работа с большим количеством фотографий
  • Оперативность, постоянная доступность онлайн
  • Соблюдение сроков и выполнение технических требований, своевременное выполнение заданий           ответственность, исполнительность, внимательность, точность, креативность, чувство вкуса, видение цвета и композиции
·        Ссылка на портфолио: https://cloud.mail.ru/public/AgQ9/YUzBdyY9W

·        ссылка на сайт: http://mashasuhorukova.wixsite.com/photographer

PhotoshopРетушь фото
Портфолио