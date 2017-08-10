Ретушер
- Хорошее знание Adobe Photoshop (экспозиция,ретушь, цветокоррекция, коллажирование, обтравка, RAW)
- Ретушь фотографий разного уровня сложности
- Стаж работы более 4 лет
- Работа с большим количеством фотографий
- Оперативность, постоянная доступность онлайн
- Соблюдение сроков и выполнение технических требований, своевременное выполнение заданий ответственность, исполнительность, внимательность, точность, креативность, чувство вкуса, видение цвета и композиции
· ссылка на сайт: http://mashasuhorukova.wixsite.com/photographer
Портфолио
- Ретушь, люди123 просмотра
- Цветокоррекция цветов149 просмотров
- Коллажи170 просмотров