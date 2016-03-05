Дизайнер интерьеров, 3D визуалиизатор, 3D моделлер

Телефон: +38o93926o462

E-mail: [email protected]

Образование:

Магистр.

Национальный авиационный университет, Киев, Украина. Получила высшее образование по специальности “Дизайн” и квалификацию дизайнера-исследователя, художника конструктора (дизайнера).

Знание программ: 3Ds Max, Photoshop, ArchiCAD, AutoCAD, Maya, Mudbox.

Цены:

Визуализация интерьера - от 5$ м2 (цена зависит от стиля и объемов работы, чем больше метраж, тем меньше цена).