Дизайнер интерьеров, 3D визуалиизатор, 3D моделлер
Телефон: +38o93926o462
E-mail: [email protected]
Образование:
Магистр.
Национальный авиационный университет, Киев, Украина. Получила высшее образование по специальности “Дизайн” и квалификацию дизайнера-исследователя, художника конструктора (дизайнера).
Знание программ: 3Ds Max, Photoshop, ArchiCAD, AutoCAD, Maya, Mudbox.
Цены:
Визуализация интерьера - от 5$ м2 (цена зависит от стиля и объемов работы, чем больше метраж, тем меньше цена).
Портфолио
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