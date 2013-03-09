Невыполнимых задач не бывает

На протяжении трех лет занимаюсь написанием различных текстов: рекламных, seo, обзорных, новостных заметок, пресс-релизов. Выполняю работу быстро, качественно, в срок, с учетом всех пожеланий заказчика. Адекватно отношусь к здоровой и обоснованной критике. Я ценю и уважаю свой труд, приобретенный опыт и профессиональные навыки редактора, поэтому оцениваю их недешево. Предложения с ценовой политикой 5-10 грн (20-30 руб.) за тысячу не интересуют. Стартовая цена за копирайт - 2 доллара по актуальному курсу. В зависимости от темы и объема работы цена может варьироваться как в большую, так и в меньшую стороны. Другие редакторские услуги (правки, вычитка) оговариваются отдельно.

Окончила курсы веб-дизайна, владею базовыми знаниями html, работаю в Adobe Photoshop. Хорошо владею английским языком. Есть опыт работы с Joomla, WordPress, Magento

Детально ознакомиться с моим резюме можно по ссылке http://www.work.ua/resumes/749644/