Написание статей, рефератов и т.п.
Образование высшее, специальность - эколог. Работаю руководителем отела экологии.
Готова написать для Вас статьи и рефераты по темам: экология, биология, химия, кулинария, рукоделие, литература.
Есть опыт наполнения сайтов новостями (копирайтинг).
Преимущества: орфографическая грамотность, внимательность, желание писать, развивать литературный слог, учиться.
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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