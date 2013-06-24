Написание статей, рефератов и т.п.

Образование высшее, специальность - эколог. Работаю руководителем отела экологии.

Готова написать для Вас статьи и рефераты по темам: экология, биология, химия, кулинария, рукоделие, литература.

Есть опыт наполнения сайтов новостями (копирайтинг).

Преимущества: орфографическая грамотность, внимательность, желание писать, развивать литературный слог, учиться.