MashaProkofeva

Таргетированная реклама в Instagram

Здраствуйте!)

Хочу представиться - меня зовут Мария и я являюсь действующим таргетологом, а именно привлекаю целевые заявки в бизнес с помощью рекламы в Instagram. На данный момент у меня нет кейсов потому как я совсем недавно прошла обучение в удаленной школе профессий Михаила Грибова @gribov_networking «Начало» (может, слышали когда-нибудь).

Хочу показать вам свои результаты в течении 7 дней, и если вас все устроит то мы перейдем на работу на платной основе.

Если вас заинтересовало мое предложение, тогда напишите мне и мы обязательно обсудим все детали!))