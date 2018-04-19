Masha_Hariss

Ретушь фото, монтаж, удаление фона, дефектов, объектов.
Работаю в области ретуши таких фотографий как портреты, семейные фотографии, снимки продуктов, пейзажи. Провожу восстановление старых фото. Удаление или замена фона, удаление водяных знаков или ненужных объектов, коррекция цвета и яркости, повышение резкости. Фотомонтаж любой сложности, коллажи. Добавление текста, кадрирование, изменение размера и dpi. Использую методы профессиональной обработки: Dodg & Burn, Split Frequency. Программы: Adobe Photoshop CC 2018, Adobe Lightroom, Adobe Camera Raw.