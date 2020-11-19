Люблю писать

Люблю сочинять и анализировать литературу, описывать чувства, эмоции и состояния, поэтому занимаюсь любыми текстами творческой направленности

Речь для закрытия музыкального конкурса:

какое счастье, что столько талантливых детей и взрослых объединились, несмотря ни на что, чтобы играть и слушать, учить и учиться, вместе сопереживать и радоваться, творить и открывать новое. И как бы хотелось, чтобы и мы, взрослые, и наши дети как можно больше времени проводили, воодушевляясь и созидая, погружаясь в бесконечный, многогранный мир искусства. Музыка станет для кого-то инструментом, для кого-то - утешением или источником восхищения и радости, или способом выражения грусти, или же оружием против невежества и суеты. Главное, чтобы люди как можно чаще были причастны к музыке в качестве авторов или исполнителей, артистов или зрителей, создавая волшебство, а Наш конкурс, несомненно, способствует этому. Ждём новых событий встреч онлайн и офф-лайн.