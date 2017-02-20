Качественно и вовремя ретушь любой сложности, фирменный стиль, полиграфическая продукция
Тел.: +79161992910
E-mail: [email protected]
Имею высшее образование по специальности "Дизайн" Свободно владею: CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator; Adobe InDesign, рисунок от руки — все умею, все могу^^
Внимательна к деталям, лояльна к поправкам, укладываюсь в обговоренные сроки
Перечень услуг:
- Фирменный стиль (айдентика), Деловая документация
Если необходимо, то полное описание фирменного стиля (брендбук, гайд-бук)
- Любая полиграфия
- Ретушь фотографий, художественные иллюстрации
За срочные проекты "нужно через час" не берусь.
Все сроки и цены на работу обсуждаются индивидуально!
Оплата
Электронная платежная система WebMoney
Яндекс-деньги
С уважением,
Мария
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