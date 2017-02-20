Качественно и вовремя ретушь любой сложности, фирменный стиль, полиграфическая продукция

Тел.: +79161992910

E-mail: [email protected]

Имею высшее образование по специальности "Дизайн" Свободно владею: CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator; Adobe InDesign, рисунок от руки — все умею, все могу^^ Внимательна к деталям, лояльна к поправкам, укладываюсь в обговоренные сроки ﻿

Перечень услуг: ﻿

Фирменный стиль (айдентика), Деловая документация

Если необходимо, то полное описание фирменного стиля (брендбук, гайд-бук)

Любая полиграфия

Ретушь фотографий, художественные иллюстрации

от 150 (пластика фигуры, сложная ретушь кожи, макияж, одежда)

За срочные проекты "нужно через час" не берусь.

Все сроки и цены на работу обсуждаются индивидуально!

Оплата

Электронная платежная система WebMoney

Яндекс-деньги

С уважением,

Мария