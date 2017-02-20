Masha_Ku

Мария Masha_Ku

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Качественно и вовремя ретушь любой сложности, фирменный стиль, полиграфическая продукция

Тел.: +79161992910

E-mail: [email protected]

    Имею высшее образование по специальности "Дизайн"
      Свободно владею: CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator; Adobe InDesign, рисунок от руки — все умею, все могу^^
    Внимательна к деталям, лояльна к поправкам, укладываюсь в обговоренные сроки
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Перечень услуг: ﻿

  •  Фирменный стиль (айдентика), Деловая документация
 Как стандартные носители (визитки, бланки, конверты, папки), так и специфические (зависит от тематики стиля)

 Если необходимо, то полное описание фирменного стиля (брендбук, гайд-бук)

  •  Любая полиграфия
листовки, буклеты, каталоги, брошюры, флаеры, визитки
  • Ретушь фотографий, художественные иллюстрации
 легкая ретушь от 50р за фото (небольшие дефекты, цветокоррекция), комплексная от 150 (пластика фигуры, сложная ретушь кожи, макияж, одежда)

За срочные проекты "нужно через час" не берусь.

Все сроки и цены на работу обсуждаются индивидуально!

Оплата

Электронная платежная система WebMoney

Яндекс-деньги

С уважением,

Мария