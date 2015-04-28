Дизайн сайтов, полиграфия, наружная реклама, пишу тексты.

В основном я занимаюсь разработкой дизайна сайтов, полиграфической версткой, разработкой макетов для наружной рекламы и вообще дизайном. С удовольствием напишу КП, тексты для контента.

Условия сотрудничества со мной:

- начало работы - 50% предоплаты,

- утверждение дизайна,

- 50% оплаты, после чего высылаю подготовленный к верстке psd-файл.