Дизайн сайтов, полиграфия, наружная реклама, пишу тексты.
В основном я занимаюсь разработкой дизайна сайтов, полиграфической версткой, разработкой макетов для наружной рекламы и вообще дизайном. С удовольствием напишу КП, тексты для контента.
Условия сотрудничества со мной:
- начало работы - 50% предоплаты,
- утверждение дизайна,
- 50% оплаты, после чего высылаю подготовленный к верстке psd-файл.
Дизайн интерфейсов и игр
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от $100
от 3 дней
#635
Дизайн мобильных приложений
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от $100
от 3 дней
#828
Иконки и Пиксель-арт
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от $50
от 3 дней
#1340
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#5800