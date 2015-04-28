Mashell-Anet

Мария Mashell-Anet

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Дизайн сайтов, полиграфия, наружная реклама, пишу тексты.

В основном я занимаюсь разработкой дизайна сайтов, полиграфической версткой, разработкой макетов для наружной рекламы и вообще дизайном. С удовольствием напишу КП, тексты для контента. 

Условия сотрудничества со мной: 

- начало работы - 50% предоплаты, 

- утверждение дизайна,

- 50% оплаты, после чего высылаю подготовленный к верстке psd-файл.

Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#635
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#828
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1340
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#5800