3D Artist

Образование: высшее(МГУПИ), ScreamSchool(HiPoly modeling course).

Опыт работы: 4 года.

Портфолио:

http://picasaweb.google.ru/101375003775738898948

http://vimeo.com/15766510

http://vimeo.com/15766158

Могу выполнить самую разнообразную работу в 3D, полный цикл от скетча до финального вида через пост, хотя наиболее сильными/стабильными качествами считаю 3d modeling и UV mapping. Если будет время на изыскания, сумею сделать кастомный риг и качественную сложную анимацию и, разумеется, рендер(Ментал или Сканлайн).

ПО: 3DS MAX, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Silo, Mudbox, Wings3D.

Контакты:

cell: 8 916 560 7631

email: kashin3d(at)yahoo.com