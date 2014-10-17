3D Artist
Образование: высшее(МГУПИ), ScreamSchool(HiPoly modeling course).
Опыт работы: 4 года.
Портфолио:
http://picasaweb.google.ru/101375003775738898948
Могу выполнить самую разнообразную работу в 3D, полный цикл от скетча до финального вида через пост, хотя наиболее сильными/стабильными качествами считаю 3d modeling и UV mapping. Если будет время на изыскания, сумею сделать кастомный риг и качественную сложную анимацию и, разумеется, рендер(Ментал или Сканлайн).
ПО: 3DS MAX, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Silo, Mudbox, Wings3D.
Контакты:
cell: 8 916 560 7631
email: kashin3d(at)yahoo.com
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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