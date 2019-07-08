Копирайтер,рерайтер
Копирайтер,рерайтер
Опыт работы(1.год)
- Пишу грамотные, уникальные, интересные, информативные тексты на различную тематику
- Работаю с программами проверки уникальности текстовe(TXT Антиплагиат, DCFinder)
- Ранее писала статьи на сайте Copylancer.ru
- Могу предложить ведение страниц в социальных сетях (посты,истории,создание шапок профиля и прочее)
- Продвинутый пользователь ПК
- Личные качества:
- Ответственность, исполнительность, умение работать на результат, усидчивость, дисциплинированность, коммуникабельность, вежливость.