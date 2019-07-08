Mashkao

Мария Mashkao

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтер,рерайтер

Копирайтер,рерайтер

Опыт работы(1.год)

  • Пишу грамотные, уникальные, интересные, информативные тексты на различную тематику
  • Работаю с программами проверки уникальности текстовe(TXT Антиплагиат, DCFinder)
  • Ранее писала статьи на сайте Copylancer.ru
  • Могу предложить ведение страниц в социальных сетях (посты,истории,создание шапок профиля и прочее)
Дополнительная информация:
  • Продвинутый пользователь ПК
  • Личные качества:
  • Ответственность, исполнительность, умение работать на результат, усидчивость, дисциплинированность, коммуникабельность, вежливость.
Знания иностранных языков: Свободно владею русским, украинским, английским.