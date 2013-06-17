Образование высшее экономическое . Работала в коммерческом банке, бухгалтером, главным бухгалтером. Также есть опыт работы в клиентском отделе крупного сотового оператора, большой опыт работы с людьми, высокие коммуникативные навыки.

С юности нравится писать, раньше писала стихи, прозу, несколько раз публиковала свои произведения в газете. Есть большое желание попробовать свои силы в написании статей. Готова взяться как за маленькие, так и большие статьи, в т.ч. оригинальные. Гарантирую бухгалтерскую пунктуальность и точность в соблюдении сроков сдачи работы, обладаю большой работоспособностью и ответственностью.