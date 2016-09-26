Maslennikova_Eva

Напишу Ваш текст быстро, качественно и интересно.

Если Вы хотите получить качественные тексты, которые привлекут внимание читателей и заинтересуют клиентов, то я буду рада написать их для Вас!

Почему я могу гарантировать это? Потому что за восемь лет работы копирайтером мне приходилось писать на самые разные темы (детское развитие и питание, бытовая техника, алкогольные напитки, аксессуары, варикоз(!) и многое другое) и всегда результативно.

Я уверена, что в каждой теме есть множество интересных и важных моментов, которые просто нужно рассмотреть и подать читателю так, что он не сможет пройти мимо!

Почему я не регистрировалась здесь раньше? Потому что не было необходимости - я всегда работала с рекламными агентствами, в т.ч. и как руководитель отдела копирайтинга. Сейчас, после выхода из декрета, хочу найти своих прямых клиентов. У меня и сегодня есть заказы от агентств, но там моя работа стоит намного дороже.

Не растеряла ли я хватку за время декрета? Неет - это было плодотворнейшее время творчества для детей, которое сейчас издаётся в журнале "ПониМашка". Писать - так писать!

Одним словом, если вам нужны статьи, тексты, посты для ведения групп в соц.сетях, стихи, "пирожки" или "порошки" - всё, что складывается из букв, буду рада помочь Вам в этом!

P.S.

Я являюсь членом "Союза писателей России", автором трёх поэтических сборников и множества публикаций. Опыт работы копирайтером более 8 лет, в т.ч. с известными брендами.

Гарантирую живой текст, выполнение сроков, адекватное восприятие критики и своевременное внесение правок в готовый текст.

С Уважением, Е.М.